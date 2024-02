„Oszukany” posiłek, czyli „cheat meal” to świadome łamanie diety, to posiłek, który nie jest zbyt zdrowy, ani odżywczy, często bardzo kaloryczny, ale ma służyć przyjemności, ma przynieść ulgę. Rygorystyczne trzymanie się jadłospisu jest męczące na dłuższą metę, wyczerpujące psychicznie.

Dlatego czasami pozwalamy sobie na „cheat meal”, aby odetchnąć od tych restrykcji. Wtedy nie zwracamy uwagi na to, czy jedzenie jest zdrowe czy niezdrowe, ani na ilość spożytych kalorii - po prostu delektujemy się posiłkiem. Pozwalamy sobie na chwilę oderwać się od naszego rygoru by potem wrócić na właściwą ścieżkę żywieniową. Niektórzy decydują się nawet na „cheat day”, czyli jeden dzień, w którym jedzą, co chcą. Jest to popularne szczególnie wśród sportowców lub osób prowadzących aktywny tryb życia, tych, którzy potrzebują dużej ilości kalorii dziennie. Dla nich taki dzień nie wpływa znacząco na całą dietę. Jednak dla innych, zwłaszcza tych, którzy starają się schudnąć bez znaczącego wysiłku fizycznego, jedzenie nawet jednego „cheat meal” może zniweczyć cały tydzień pracy nad osiągnięciem deficytu kalorycznego. A to z kolei może prowadzić do frustracji, no bo nie ma efektów w odchudzaniu, mimo przestrzegania diety przez większość tygodnia. „Cheat meals” niekoniecznie więc są bezpieczne, szczególnie dla osób, które nie potrafią zachować umiaru i jedzą znacznie więcej kalorii, niż potrzebują.

Co wskazuje na to, że mam niezdrową relację z jedzeniem?

Z jednej strony, może się to manifestować w postaci ekstremów, takich jak ortoreksja, czyli obsesyjne dbanie o jakość spożywanego jedzenia. Osoba dotknięta tym zaburzeniem stara się kontrolować swoją dietę dosłownie w stu procentach, unikając wszelkich potencjalnie „niezdrowych” składników. Może to się objawiać nawet w tak skrajnych działaniach, jak podróżowanie do innego miasta, aby kupić produkty u rolnika, którego uważa się za ekologicznego. Tego rodzaju skupienie się na zdrowym jedzeniu utrudnia normalne życie. Sprawia, że dana osoba czuje się uwięziona w pułapce wyboru, bo unika spożywania produktów uznanych przez nią za niezdrowe, kosztem znacznego wysiłku i czasu. Ten rodzaj obsesji związanej z jedzeniem może prowadzić do zaburzeń psychicznych, w których normalne funkcjonowanie staje się niemożliwe. Osoba dotknięta tym zaburzeniem ciągle odczuwa lęk, że zje coś, co jest niezdrowe, może unikać restauracji, spotkań towarzyskich czy wspólnych rodzinnych posiłków ze względu na brak kontroli nad dostępnym jedzeniem.

Z drugiej strony skali, niektórzy mają tendencję do jedzenia jedynie dla przyjemności; ignorują wartość odżywczą pokarmów oraz konsekwencje zdrowotne. W takiej sytuacji jedzenie staje się jedynie sposobem na przyjemność, a dana osoba nie zwraca uwagi na ilość kalorii, odżywczość czy potrzeby organizmu. To forma żywieniowej anarchii, w której jedzenie służy wyłącznie zaspokojeniu chwilowych przyjemności, a często prowadzi do nadmiernego spożycia wysoko przetworzonej żywności, bogatej w tłuszcze, sól i cukier. A to z kolei może prowadzić do nadwagi, otyłości i różnych problemów metabolicznych.