Po czterdziestce, a nawet już nieco wcześniej wiele kobiet zauważa, że ich waga z roku na rok pokazuje coraz większą liczbę kilogramów. To tylko jedna z wielu zmian, jakie zachodzą w kobiecym organizmie jeszcze w wieku przedmenopauzalnym.

Z czasem – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn – spowalnia metabolizm, co jest wynikiem naturalnych zmian hormonalnych. Dodatkowo, z różnych względów (na przykład z powodu natłoku codziennych obowiązków), mniejsza jest też aktywność fizyczna kobiet po czterdziestym roku życia.

Dodatkowe kilogramy w wieku menopauzalnym to normalne zjawisko, warto jednak mieć je pod kontrolą

Wiele kobiet, które mają już w tym okresie życia swoje rodziny, dopasowuje też swoją dietę do preferencji domowników – i je to, co oni. To wszystko sprzyja przybieraniu na wadze. Często też kobiety wpadają w błędne koło, bo dodatkowe kilogramy odbierają im energię i zniechęcają do ćwiczeń.

Kolejny problem, który dostrzeżono, często jest po stronie lekarzy. Nie zawsze wiedzą oni, jak pomóc kobietom zmagającym się ze zmianami, które trudno im kontrolować, ponieważ wychodzą oni z założenia, że zmiany te są naturalne i nie wymagają żadnej interwencji.