Jakie są normy ciśnienia tętniczego? Oto aktualne wytyczne

Jak podają „Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w Polsce 2024”, dane Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2018–2022 wskazują, że liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 11 milionów. Jesteśmy w europejskiej czołówce, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Wśród osób dorosłych od 34 do 35 proc. cierpi na tę chorobę. W przypadku dzieci i młodzieży od 0 do 18. roku życia według danych międzynarodowych jest to około 5 proc. – głównie u chłopców w okresie pokwitania. W Polsce nadciśnienie tętnicze dotyka 9 proc. osób w wieku 18 lat – wśród chłopców natomiast nawet 16 proc. Przytoczone dane wskazują, że 75 proc. osób w wieku 60 lat i więcej ma nadciśnienie tętnicze, natomiast 66 proc. osób z nadciśnieniem tętniczym ma 60 lat i więcej.

Pomiary w gabinecie czy w domu?

Warto również podkreślić, że ciśnienie mierzone jest głównie w domu. Choć to właśnie pomiary gabinetowe są uznawane za kluczowe w diagnozie nadciśnienia i ocenie skuteczności leczenia, to jednak większą wartość prognostyczną mają pomiary domowe. Pomiary gabinetowe pełnią funkcję dodatkową oraz weryfikującą.

Normy ciśnienia tętniczego

Jak wskazują „Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w Polsce 2024 – stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego/Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”, istnieją trzy kategorie ciśnienia tętniczego dla pomiarów gabinetowych: