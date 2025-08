Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym rodzajem nowotworu u kobiet i zarazem drugą najczęstszą (po raku płuc) przyczyną śmierci kobiet z powodu nowotworu. Po remisji choroby niewielkie ilości komórek rakowych mogą pozostać uśpione, głównie w płucach, kościach i wątrobie. Istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na wybudzenie tych komórek.

Wśród tych przyczyn wymienia się między innymi czynniki środowiskowe, w tym infekcje. Najnowsze ustalenia naukowców z Uniwersytetu w Kolorado rzucają nowe światło na związek infekcji wirusowych z nawrotem raka piersi u kobiet.

Wirusy grypy i SARS-CoV-2 mogą doprowadzić do nawrotu raka piersi

Okazuje się, że wpływ ten mogą mieć dwa często występujące wirusy. Pierwszy z nich to SARS-CoV-2, który z powodu niedawnej pandemii wciąż budzi pewne obawy w społeczeństwie. Do drugiego wirusa zdążyliśmy się już przyzwyczaić i często go lekceważymy. Mowa o pospolitej, ale nie mniej groźnej grypie.

Eksperci rozpoczęli swoje analizy po pandemii koronawirusa. Zauważyli wówczas wzrost liczby diagnoz nowotworów, a także zwiększoną śmiertelność z powodu tej choroby. Dotyczyło to również raka piersi.