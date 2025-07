Każdy konsument dostanie informacje o cierpieniu zwierząt. Nowe przepisy w Szwajcarii

– Każdy nasz posiłek i produkt trafiający na koniec naszego widelca stanowi decyzję dotyczącą losu zwierząt czy stanu środowiska naturalnego – mówiła Natalie Portman w płomiennej przemowie podczas konferencji Change NOW 2025 w maju bieżącego roku. Aktorka, która od 2011 roku jest weganką, podczas licznych wystąpień publicznych regularnie porusza kwestię świadomych wyborów żywieniowych oraz przestrzegania praw zwierząt. Proces pozyskiwania pożywienia od zwierząt porównała do eksploatacji kobiecego ciała. – Produkty mleczne i jaja pochodzą od krów i kur płci żeńskiej. Organizmy tych zwierząt są wykorzystywane w celu pozyskania pożywienia dla ludzi. Gdy myślimy o kobietach jako o obiektach, które możemy eksploatować i zabierać z ich ciał, co tylko zechcemy, to czym innym jest traktowanie organizmów zwierząt? Mam na myśli odbieranie krowom w gwałtowny sposób mleka za pomocą maszyn czy hodowle kur tylko po to, by przemocą zabierać im jaja. Istnieje takie nastawienie do wykorzystywania kobiecego ciała i ono ma przełożenie również na świat zwierząt – wyjaśniała w trakcie wspomnianego przemówienia.

Reklama Reklama

Zwiększeniu świadomości na temat procesu pozyskiwania pożywienia od zwierząt mają służyć nowe przepisy obowiązujące od 1 lipca w Szwajcarii. Nakładają one na producentów żywności obowiązek informowania konsumentów o tym, w jaki sposób przebiegał proces produkcji mięsa, jaj i mleka, a także czy został on przeprowadzony po uprzednim znieczuleniu zwierząt. Są też zobligowani do szczegółowego objaśnienia procedur, jakim poddawano te zwierzęta, od których pozyskano żywność bez zastosowania technik znieczulających, narażając je tym samym na cierpienie.

Celem nowych przepisów jest zwiększenie transparentności w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego i umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji zakupowych. Umieszczone na opakowaniach etykiety mają informować kupujących o tym, czy wybrany przez nich produkt pochodzi od zwierząt, które przeszły bolesne zabiegi bez znieczulenia. Do takich praktyk zalicza się między innymi: usuwanie rogów, kastrację czy przycinanie dziobów bez uprzedniego zastosowania procedur znieczulających. Czy rzeczywiście dzięki takim regulacjom istnieje szansa na zmianę nawyków żywieniowych wśród kupujących i rozważenie przejścia na dietę wegańską? Komentarzy w tej kwestii udzielają Zofia Zborowska-Wrona i Katarzyna Błażejewska-Stuhr.