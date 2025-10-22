Nie tylko Luwr 19 X 2025 r. Słynne kradzieże klejnotów w Paryżu w ostatnich latach

Rok później i trzysta metrów dalej doszło do incydentu w identycznym stylu. 29 kwietnia 2023 r., 23 place Vendôme, trzech uzbrojonych mężczyzn na cel wzięło butik Bulgari. Świadkowie wspominali, że jeden z nich nosił pomarańczową policyjną opaskę. Po niczym niezmąconym zgarnięciu fantów nawet niespecjalnie uciekali, bo musieli się najpierw uporać z odpaleniem jednego ze skuterów, który odmawiał współpracy. Ten butik okradziono też niespełna dwa lata wcześniej, gdy stracił 10 milionów euro w kosztownościach zgarniętych przez siedmioosobową szajkę. Czterech złodziei uciekło na skuterach, trzech innych wsiadło do osobowego BMW, ale musieli je porzucić po policyjnym pościgu (zbawienne paryskie korki). Jeden został postrzelony przez funkcjonariusza i aresztowany. Dwóch kolejnych ujęto po pół roku.

W maju 2025 r. zapadł wyrok w sprawie szajki nazwanej przez media „gangiem dziadków-rabusiów”. Sprawa dotyczyła napadu na amerykańską celebrytkę i influencerkę Kim Kardashian, która podczas Tygodnia Mody w Paryżu w 2016 r. została napadnięta w swoim pokoju hotelowym i straciła biżuterię o wartości szacowanej na około dziewięć milionów dol., włączając w to 20-karatowy pierścionek zaręczynowy od ówczesnego narzeczonego, rapera Kanye'ego Westa. Ponieważ sprawcy byli dość sędziwi, a jeden już nawet zmarł, niektórym naliczono na poczet kary niesłuszne wyroki, wszyscy są już na wolności. Skradzionych klejnotów, oprócz jednego zgubionego przypadkiem, nie odnaleziono.

Co łączy te wszystkie historie? Przede wszystkim fakt, że niewiele „fantów” udało się odzyskać. O ile jeszcze ktoś siedział za kratkami, o tyle rzadko udawało się odnaleźć przedmioty kradzieży. Nawet jeśli firmy ubezpieczeniowe ogłaszały naprawdę kuszące nagrody za wszelkie informacje mogące doprowadzić do ujęcia sprawców. Jedyną dobrą informacją na tropie tych zuchwałych kradzieży w ostatnim czasie był fakt, że we wrześniu 2025 r. podczas rutynowej kontroli pasażerów na paryskim dworcu Gare de Lyon funkcjonariusze ochrony kolei namierzyli dwóch podejrzanych, z których jeden w majtkach ukrył zegarek marki Rolex, naszyjnik o wartości pięciu milionów euro oraz kolczyki i pierścionek za prawie trzy miliony. Ale nadal nie ma pewności, kto jest właścicielem skradzionych przedmiotów i czy pochodzą z jednej z tych spektakularnych akcji.

Bezcenne klejnoty nie mają ubezpieczenia

Jakie będą dalsze losy klejnotów skradzionych z Luwru? Wersje są trzy. Pierwsza mówi, że zostały wykradzione na zamówienie kolekcjonera, który chce mieć u siebie „nieosiągalne”. Wtedy mogą być przetrzymywane w nieznanym miejscu co najmniej tyle czasu, co zaginione dzieło Andy’ego Warhola. Podczas policyjnej akcji mającej na celu jego odzyskanie, odkryto też skradzione w 1988 r. popiersie Jima Morrisona, wokalisty The Doors, z jego nagrobka na cmentarzu Père-Lachaise. Oba poszukiwane dzieła sztuki zostały ujawnione przez paryską policję w tym samym miejscu w maju 2025 r.

Druga wersja mówi, że to nieocenione dziedzictwo zostanie „pocięte na kawałki”, czyli rozłożone co do jednego kamienia i sprzedane w niewielkich partiach, a złoto przetopione i upłynnione w cenie kruszcu. To wyjście jednak wydaje się stosunkowo mało opłacalne i bardzo ryzykowne dla złodziei i potencjalnych paserów. Te kosztowności naprawdę są świetnie opisane i znane każdemu ekspertowi fachu jubilerskiego.