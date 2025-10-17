Plan naprawienia niesprawiedliwości nie zakłada usuwania ani modyfikowania oryginalnej listy 72 nazwisk, która sama w sobie jest elementem historycznym. Nowe nazwiska miałyby zostać dodane w innym, ale równie prestiżowym i widocznym miejscu na konstrukcji. Jean-François Martins sugeruje, że mogłyby się pojawić na drugim piętrze wieży lub w innym miejscu, które zostanie uzgodnione z ekspertami.

Ponieważ wieża Eiffla jest wpisana na listę zabytków, każda, nawet najmniejsza zmiana w jej strukturze wymaga skomplikowanej procedury i szeregu zgód. Proces wyboru pionierek również będzie przedmiotem konsultacji historycznych i społecznych. We wrześniu komisja, której zadaniem było zbadanie możliwości umieszczenia nazwisk kobiet naukowców na pomniku, przedstawiła swój raport mer Paryża Anne Hidalgo. Kryteria wyboru będą surowe. „Kobiety te musiały żyć w okresie od 1789 r. do dnia dzisiejszego, co niestety wyklucza niektóre wielkie nazwiska, takie jak Émilie du Châtelet, matematyczka i fizyczka z epoki oświecenia” – wyjaśnia Isabelle Vauglin, członkini komisji.

Muszą być również głównie Francuzkami, z kilkoma wyjątkami dla osób szczególnie związanych z Francją, pracować w sektorze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), tak jak w przypadku wymienionych na wieży mężczyzn.

Lista nazwisk zostanie zaproponowana przed końcem 2025 r. mer Paryża, która zatwierdzi ostateczną listę po konsultacji z przedstawicielami francuskich uczelni. Anne Hidalgo z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę. „Małe dziewczynki zwiedzające [wieżę Eiffla] będą mogły wyobrazić sobie, że są lekarkami, matematyczkami, chemiczkami, biolożkami, informatyczkami, inżynierkami, fizyczkami, astrofizyczkami lub klimatolożkami. Dlatego bardzo się cieszę, że nazwiska tych wybitnych kobiet i mężczyzn naukowców zostaną wygrawerowane złotymi literami. W równym stopniu” – napisała w swoich mediach społecznościowych.

Sophie Germain – symboliczna kandydatka

Choć ostateczna lista kobiet, które miałyby zostać uhonorowane, nie została jeszcze zamknięta, jedna kandydatura jest wymieniana jako absolutnie pewna: Sophie Germain. Jej historia jest symbolicznym przykładem systemowego wykluczenia kobiet w nauce. Ta genialna matematyczka, fizyczka i filozofka żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku, wniosła kluczowy wkład w teorię liczb oraz teorię sprężystości – obszary absolutnie fundamentalne dla obliczeń konstrukcyjnych, które umożliwiły budowę wieży Eiffla.