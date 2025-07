Czy postępowanie z dorosłymi i dziećmi przed podróżą w kwestii szczepień wyglądają tak samo?

Ogólne zasady przygotowania do podróży są podobne, ale jest kilka istotnych różnic, o których warto wspomnieć w kontekście dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Przede wszystkim im młodsze dziecko tym bardziej jest podatne na odwodnienie, przegrzanie, wyziębienie i inne czynniki fizyczne oraz na ciężki przebieg wielu chorób, np. malarii. Stąd też nie zaleca się podróżowania z dziećmi do 5 roku życia w rejony występowania tej choroby z uwagi na ryzyko ciężkiego jej przebiegu w razie zachorowania. Dodatkowo nie wszystkie szczepienia stosowane w medycynie podróży można podawać małym dzieciom, co ogranicza możliwość działań profilaktycznych w tej grupie pacjentów. Poza tym zachorowanie małego dziecka podczas pobytu w kraju o niskim standardzie sanitarnym i ograniczonym dostępie do pomocy medycznej, może spowodować nie tylko duży stres rodziców, ale realne zagrożenie zdrowia przy braku uzyskania adekwatnej pomocy. Stąd też istotnym elementem przygotowania z dziećmi jest odpowiednie ubezpieczenie medyczne na wypadek zachorowania.

Czy szczepienia „przedwyjazdowe” są zawsze pełnopłatne – bez względu na miejsce, w którym się jej wykonuje?

Tak, te szczepienia nie są objęte finansowaniem przez NFZ, więc ich koszt ponosi pacjent.

Co jeszcze poza szczepieniami warto zrobić, aby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego w zagranicznej podróży?

Tak jak już wspominałam, profilaktyka przed podróżą to nie tylko szczepienia, ale kompleksowa porada obejmująca również inne aspekty wyjazdu. Przed wyjazdem warto umówić się do lekarza medycyny podróży, aby porozmawiać o profilaktyce biegunek, chorób przenoszonych przez komary, w tym o ewentualnej chemioprofilaktyce malarii, uzyskać recepty na leki do apteczki, potrzebne zaświadczenia oraz informacje jak postępować w razie zachorowania czy innego problemu zdrowotnego. Niezbędnym elementem przygotowania jest wykupienie ubezpieczenia medycznego na czas podróży.

Czy prawdą jest, że w egzotycznych krajach powinno się myć zęby wodą z butelki?

Tak byłoby najlepiej, ponieważ woda z kranu w krajach o niskim poziomie bezpieczeństwa sanitarnego nie nadaje się do spożycia bez przegotowania ponieważ może być skażona różnymi patogenami. Płucząc nią usta, ryzykujemy przedostanie się bakterii chorobotwórczych do przewodu pokarmowego.

Jakie są najniebezpieczniejsze mity dotyczące dbania o zdrowie w zagranicznej podróży?

Jest ich sporo ale ten, z którym najczęściej się spotykam w gabinecie, dotyczy profilaktyki biegunek poprzez spożycie odpowiedniej ilości mocnego alkoholu. Powiedzmy to głośno – żadne badania nie potwierdzają korzystnego wpływu alkoholu, również w zapobieganiu wystąpienia biegunki podczas podróży. Mamy natomiast wiele dowodów na szkodliwość takiego postępowania, łącznie ze zwiększonym ryzykiem urazów czy niebezpiecznymi interakcjami ze stosowanymi przez turystę lekami.