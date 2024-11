Kobiety coraz chętniej podróżują solo. Dlaczego? Ekspert wyjaśnia

Coraz więcej kobiet z różnych względów wyjeżdża na urlop w pojedynkę. Nad zjawiskiem tym pochylili się autorzy raportu pod tytułem „Luxury Travel Trend Watch: 2025”, podsumowującym kluczowe trendy w sektorze turystyki z górnej półki, które będą kształtować branżę turystyczną w przyszłości. Publikację opracowali eksperci z amerykańskiej firmy doradczej Virtuoso we współpracy z firmą analityczną Globetrender z siedzibą w Londynie.

Samotne podróże są coraz bardziej popularne wśród kobiet

Raport powstał na podstawie analizy rezerwacji podróży, jakich między styczniem a kwietniem 2024 roku klienci dokonali za pośrednictwem firmy Virtuoso, która specjalizuje się w doborze luksusowych wycieczek. Rezerwacje dotyczą wypraw, które odbędą się w latach 2025 i 2026.

Eksperci zauważają, że coraz więcej turystów przeznacza na wakacje coraz wyższe kwoty. Liczba rezerwacji wzrosła o prawie połowę w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, zaś liczba wycieczek w cenie powyżej 50 tysięcy dolarów wzrosła aż o 86 procent. Wśród tych rezerwacji są również samotne podróże, przy czym większość z nich, bo aż 71 procent, wykupiły kobiety.

Co skłania kobiety do odbycia samotnej podróży? Zdaniem autorów raportu w wielu przypadkach przemawia za nimi chęć pojechania do miejsca, o którym zawsze marzyły, na co mają chęć dopiero, kiedy zyskały niezależność i więcej czasu dla siebie — na przykład po rozstaniu się z partnerem lub odchowaniu dzieci. Aż 47 procent samotnych podróżniczek to rozwódki, wdowy lub kobiety będące w separacji.