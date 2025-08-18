Reklama

Pokolenie Z dyktuje warunki pracodawcom. Oto, czego wymaga w ogłoszeniach o pracy

Już od dłuższego czasu wiadomo, że osoby z pokolenia Z mają duży wpływ na działanie rynku pracy i dokonujące się na nim przemiany. Pracodawcy po prostu muszą podążać za trendami wyznaczanymi przez młodych. Oto, jakie są ich wymagania, jeśli chodzi o treść ogłoszeń o pracy.

Publikacja: 18.08.2025 15:02

Dla osób z pokolenia Z ważną rolę odgrywa komunikacja w środowisku pracy.

Dla osób z pokolenia Z ważną rolę odgrywa komunikacja w środowisku pracy.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Osoby z pokolenia Z to ludzie, którzy inaczej niż starsze generacje podchodzą do pracy. Z wielu badań i obserwacji poświęconych tematowi wynika, że dla młodych chcących realizować się zawodowo, liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale również wartości, misja firmy, elastyczność i możliwość rozwoju.

Co się liczy w pracy dla osób z pokolenia Z?

Eksperci ds. rynku pracy zauważają także, iż osoby z pokolenia zdecydowanie częściej niż starsi ludzie są skłonne odrzucić – mogłoby się wydawać – atrakcyjną ofertę pracy, jeśli rozważając ją, nie będą miały poczucia, że buduje ona jasno określony cel – w dodatku zbieżny z ich aktualnymi potrzebami i przekonaniami. W kontekście pracy nie jest dla nich ważne to, żeby przede wszystkim mieć zatrudnienie. Wielu młodych uważa, że praca, którą się wykonuje, nie może być jakakolwiek. W deklaracjach, które składają, wyraźnie wybrzmiewa przekonanie, że powinna ona być spójna z tożsamością i wartościami danej osoby.

Czytaj więcej

Pracownicy z pokolenia Z zmieniają zasady komunikacji korporacyjnej.
Biznes i prawo
Pokolenie Z wprowadza do firm nowy rodzaj komunikacji. „Inna wrażliwość”

W kwestiach, o których mowa, ważną rolę dla młodych odgrywa też komunikacja w środowisku pracy. – Ważne jest to, czy firma mówi ich językiem, czy daje przestrzeń do bycia sobą, czy pozwala realnie wpływać na to, co się dzieje – mówi Ewelina Gawlik, ekspertka rynku pracy i prezeska Nova Praca Group. Jak to wygląda w praktyce? Młodzi z dystansem podchodzą do korporacyjnych hierarchii i nowomowy. – Zamiast deklaracji chcą konkretów. Wolą jedno autentyczne zdanie od elaboratu o „dynamicznym środowisku pracy” – dodaje ekspertka.

Te spostrzeżenia znajdują potwierdzenie w wynikach badania Work War Z. Przeprowadziła je platforma Enpulse. Ustalono m.in., 33 proc. przedstawicieli pokolenia Z oczekuje od przełożonych konkretnej i rzeczowej komunikacji, 25 proc. wskazuje na potrzebę szczerości i bezpośredniości, a jedynie 2 proc. preferuje formalny styl rozmowy. 

Czego oczekuje pokolenie Z w ogłoszeniach o pracy?

Komunikacja jest na tyle ważna dla młodych, że mają także bardzo konkretne oczekiwania co do zawartości ogłoszeń o pracy. Eksperci zwracają uwagę, że osoby z pokolenia Z rzadziej niż starsze pokolenia korzystają z klasycznych portali ogłoszeniowych. Szukając zatrudnienia, zdecydowanie chętniej wybierają media społecznościowe, aplikacje mobilne i bezpośredni kontakt, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa autentyczność.

– Nie wystarczy już napisać „szukamy dynamicznej osoby do młodego zespołu”. Trzeba pokazać konkrety: jak wygląda dzień pracy, co realnie można zyskać, jak wygląda kultura firmy. I nie – nie wystarczy dopisać do ogłoszenia „pizza w piątki” – zauważa ekspertka rynku pracy.

Czytaj więcej

Osoby z pokolenia Z nie chcą wracać do systemu, w którym starsze pokolenia stawiały pracę ponad wsz
Styl życia
Pokolenie Z odrzuca zawodowe marzenie rodziców. „Zbyt duża odpowiedzialność”

Wspomniane już badanie Enpulse pokazuje, że ponad 40 proc. młodych pracowników liczy na gotowość przełożonego do pomocy w trudnych sytuacjach, a 18 proc. wskazuje na potrzebę zapewnienia komfortowych warunków pracy. Brak wsparcia i niejasne wymagania to według respondentów największe demotywatory do działania – łącznie takiej odpowiedzi udzieliło 26 proc. badanych.

 – Zmiana już się dzieje. Firmy, które tego nie zauważą, stracą dostęp do najcenniejszego zasobu – ludzi z pomysłami, energią i świeżym spojrzeniem. Pokolenie Z nie chce być tylko trybikiem. Chce być częścią czegoś większego – podsumowuje Ewelina Gawlik.

Marta Jarosz

