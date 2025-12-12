„Luka motywacyjna” – na czym polega?

Jak zauważają autorzy raportu, kluczowe z punktu widzenia motywacji i pięcia się po szczeblach kariery jest posiadanie wspierającego menedżera. Wsparcie to polega między innymi na przydzielaniu zadań, które idą w parze z zawodowymi celami pracownika, wsparciu jego ogólnego dobrostanu oraz przejrzystości zasad awansu.

Z raportu wynika, że w ciągu dwóch ostatnich lat pracownicy posiadający wspierającego menedżera awansowali prawie dwa razy częściej w porównaniu z tymi, którzy nie mieli takiego szefa. Okazuje się jednocześnie, że kobiety nie otrzymują takiego samego wsparcia w pracy, jak mężczyźni – zwłaszcza te na stanowiskach juniorskich i seniorskich.

Zdaniem ekspertów prowadzi to do powstania luki motywacyjnej – zjawiska, które zauważono pierwszy raz w 11-letniej historii raportu. Nawet jeżeli kobiety są tak samo zaangażowane w pracy, jak mężczyźni, to pięcie się po szczeblach kariery już ich nie interesuje, bo nie widzą one dla siebie szans na awans.

Owa luka motywacyjna ponownie dotyka przede wszystkim kobiety na stanowiskach juniorskich i menedżerki wyższego szczebla. Tylko 69 proc. kobiet i aż 80 proc. mężczyzn na stanowiskach juniorskich ma ambicje względem awansu, w przypadku menedżerek i menedżerów odsetki te wynoszą odpowiednio 84 i 92 proc.

Autorzy raportu podkreślają, że ten problem da się rozwiązać. Wszyscy badani pracownicy, bez względu na płeć, dostrzegają bowiem konkretne korzyści z tego, że w ich pracy promuje się inkluzywność i uczciwość oraz z tego, że są szanowani i cenieni.