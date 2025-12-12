Aktualizacja: 12.12.2025 15:04 Publikacja: 12.12.2025 09:51
Zdaniem ekspertów kluczowe z punktu widzenia motywacji i pięcia się po szczeblach kariery jest posiadanie wspierającego menedżera.
Kolejny rok z rzędu w amerykańskich firmach kobiety są niedoreprezentowane na stanowiskach wszystkich szczebli. Dotyczy to zwłaszcza najwyższych stanowisk, na których kobiety nadal stanowią jedynie 29 proc. menedżerów.
Jednocześnie tylko połowa firm aktywnie i efektywnie wspiera kariery swoich pracownic. To trend, który eksperci zauważają już od wielu lat.
Takie między innymi są spostrzeżenia autorów tegorocznej edycji raportu pod tytułem „Women in the Workplace”. Publikacja powstała w ramach współpracy firmy doradczej McKinsey & Company i organizacji LeanIn.Org, zajmującej się wspieraniem kobiet w sferze zawodowej.
Raport sporządzono na podstawie ankiet, w których wzięły udział 124 amerykańskie organizacje, zatrudniające łącznie trzy miliony osób. Dodatkowo przepytano około 10 tysięcy pracowników, ponad 60 dyrektorów i menedżerów ds. zasobów ludzkich.
Jak zauważają autorzy raportu, kluczowe z punktu widzenia motywacji i pięcia się po szczeblach kariery jest posiadanie wspierającego menedżera. Wsparcie to polega między innymi na przydzielaniu zadań, które idą w parze z zawodowymi celami pracownika, wsparciu jego ogólnego dobrostanu oraz przejrzystości zasad awansu.
Z raportu wynika, że w ciągu dwóch ostatnich lat pracownicy posiadający wspierającego menedżera awansowali prawie dwa razy częściej w porównaniu z tymi, którzy nie mieli takiego szefa. Okazuje się jednocześnie, że kobiety nie otrzymują takiego samego wsparcia w pracy, jak mężczyźni – zwłaszcza te na stanowiskach juniorskich i seniorskich.
Zdaniem ekspertów prowadzi to do powstania luki motywacyjnej – zjawiska, które zauważono pierwszy raz w 11-letniej historii raportu. Nawet jeżeli kobiety są tak samo zaangażowane w pracy, jak mężczyźni, to pięcie się po szczeblach kariery już ich nie interesuje, bo nie widzą one dla siebie szans na awans.
Owa luka motywacyjna ponownie dotyka przede wszystkim kobiety na stanowiskach juniorskich i menedżerki wyższego szczebla. Tylko 69 proc. kobiet i aż 80 proc. mężczyzn na stanowiskach juniorskich ma ambicje względem awansu, w przypadku menedżerek i menedżerów odsetki te wynoszą odpowiednio 84 i 92 proc.
Autorzy raportu podkreślają, że ten problem da się rozwiązać. Wszyscy badani pracownicy, bez względu na płeć, dostrzegają bowiem konkretne korzyści z tego, że w ich pracy promuje się inkluzywność i uczciwość oraz z tego, że są szanowani i cenieni.
Liczby mówią same za siebie. Firmy, które odniosły największy sukces w swoich branżach, od 2021 r. zwiększyły udział kobiet w swoich strukturach o 7 proc. Tymczasem najsłabsze wyniki zanotowały te firmy, w których liczba zatrudnionych kobiet wzrosła tylko nieznacznie.
Badacze wyłonili najczęstsze praktyki w firmach z tej pierwszej grupy. Chodzi o jasny przekaz ze strony menedżerów, że w pracy nie ma miejsca na okazywanie braku szacunku, o powierzanie menedżerom odpowiedzialności za wprowadzenie w firmie różnorodności i inkluzywności oraz o wprowadzenie mechanizmów zwalczających stereotypy w procesach rekrutacji i awansów.
Jak zauważają eksperci, to wszystko jednak wymaga odpowiednich inwestycji, a tymczasem niektóre firmy okroiły programy wsparcia kobiet, między innymi w kwestii pracy zdalnej czy tworzenia ścieżek rozwoju kariery z jasnym, ukierunkowanym celem.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
