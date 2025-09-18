Aktualizacja: 18.09.2025 15:48 Publikacja: 18.09.2025 11:42
W ujęciu globalnym w 2024 roku z internetu korzystało 65 proc. kobiet – o 5 proc. mniej niż mężczyzn.
Foto: Adobe Stock
Dostęp do internetu zapewnia nie tylko rozrywkę – ułatwia też dostęp do informacji, wielu usług, a także znalezienie pracy. Jednak rewolucja cyfrowa pozostaje poza zasięgiem milionów kobiet. To jeden z wniosków, które płyną z najnowszego globalnego raportu pod tytułem „Gender Snapshot 2025”, którego autorami są eksperci z UN Women i Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN DESA).
Z raportu wynika, że w skali całego globu społeczeństwo nie radzi sobie w żadnym z aspektów, które składają się na szeroko pojętą równość płci. Jedną z kwestii w ramach tego wskaźnika jest dostęp do nowych technologii – w tym tak podstawowego dla wielu zasobu, jakim jest internet.
W ujęciu globalnym w 2024 roku z internetu korzystało 65 proc. kobiet – o 5 proc. mniej niż mężczyzn. Różnica wydaje się niewielka, ale wskazuje na znaczącą lukę, która – jak sugerują badacze – należy jak najszybciej zlikwidować.
Najlepiej, choć nie idealnie, jest oczywiście w krajach wysoko rozwiniętych. W tych regionach dostęp do internetu posiada odpowiednio 94 i 93 proc. mężczyzn i kobiet. Zupełnie inny obraz rysuje się w krajach najmniej rozwiniętych, gdzie odsetki te wynoszą odpowiednio 41 i 29 proc.
Jak ustalili autorzy raportu, usunięcie tych luk do 2030 roku zwiększyłoby globalny PKB o 1,5 biliona dolarów i pozytywnie odbiłoby się na sytuacji 343,5 miliona kobiet na całym świecie. Do 2050 roku z kolei wydobyłoby z ubóstwa 30 milionów kobiet w skali całego globu.
Sytuacja kobiet w krajach rozwiniętych jest znacznie lepsza niż w państwach rozwijających się, jednak badacze wskazują na zjawisko, które może negatywnie wpływać na ich kariery. Chodzi o niezwykle dynamiczny rozwój i coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji.
Eksperci zauważają, że AI w coraz większym stopniu zmienia sposób, w jaki funkcjonuje rynek pracy, a także same firmy. Zmienia się charakter dotychczasowych ról w przedsiębiorstwach, wymogi wobec pracowników oraz styl ich pracy.
Dane pokazują, że globalnie aktywne zawodowo kobiety są narażone na negatywne skutki automatyzacji prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni (4,7 proc. kobiet w porównaniu z 2,5 proc. mężczyzn). Przekłada się to na 65 milionów pozycji, które zajmują kobiety.
Problem dotyczy zwłaszcza krajów o wysokich dochodach, gdzie automatyzacja pracy zagraża 9,6 proc. kobiet i 3,5 proc. mężczyzn. Największym ryzykiem są obarczone takie stanowiska administracyjne jak asystent biura, które zwykle zajmują młode kobiety.
Zdaniem autorów raportu zlikwidowanie różnic płciowych w dostępie do nowych technologii znacząco poprawiłoby sytuację kobiet i dziewcząt. Kluczowy jest w tym kontekście większy udział kobiet w naukach ścisłych, a także na stanowiskach menedżerskich w branży technologicznej.
„Twórcy technologii AI i decydenci muszą odpowiednio uwzględnić perspektywę płci. Potrzeba inwestycji w większy dostęp oraz rozwój umiejętności cyfrowych kobiet i dziewcząt, naukę umiejętności skrojoną na miarę potrzeb kobiet, inicjatywy w kierunku podwyższenia kompetencji cyfrowych pracownic oraz we wsparcie transformacji stanowisk”, podsumowują eksperci.
Źródło:
„Gender Snapshot Report 2025”
Źródło: rp.pl
