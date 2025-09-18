Dostęp do internetu zapewnia nie tylko rozrywkę – ułatwia też dostęp do informacji, wielu usług, a także znalezienie pracy. Jednak rewolucja cyfrowa pozostaje poza zasięgiem milionów kobiet. To jeden z wniosków, które płyną z najnowszego globalnego raportu pod tytułem „Gender Snapshot 2025”, którego autorami są eksperci z UN Women i Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN DESA).

Brak dostępu do internetu dla kobiet hamuje rozwój wielu państw

Z raportu wynika, że w skali całego globu społeczeństwo nie radzi sobie w żadnym z aspektów, które składają się na szeroko pojętą równość płci. Jedną z kwestii w ramach tego wskaźnika jest dostęp do nowych technologii – w tym tak podstawowego dla wielu zasobu, jakim jest internet.

W ujęciu globalnym w 2024 roku z internetu korzystało 65 proc. kobiet – o 5 proc. mniej niż mężczyzn. Różnica wydaje się niewielka, ale wskazuje na znaczącą lukę, która – jak sugerują badacze – należy jak najszybciej zlikwidować.

Najlepiej, choć nie idealnie, jest oczywiście w krajach wysoko rozwiniętych. W tych regionach dostęp do internetu posiada odpowiednio 94 i 93 proc. mężczyzn i kobiet. Zupełnie inny obraz rysuje się w krajach najmniej rozwiniętych, gdzie odsetki te wynoszą odpowiednio 41 i 29 proc.