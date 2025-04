AI dotkliwiej wpłynie na sytuację kobiet niż mężczyzn na rynku pracy. Nowe prognozy

Udział kobiet w STEM stopniowo rośnie, jednak droga do pełnej równości wciąż jest długa. Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego, liczba kobiet w STEM wzrosła z 26,1 proc. w 2016 roku do 28,2 proc. w 2024. To z pewnością pozytywny trend, jednak nie zmienia on faktu, że kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich zatrudnionych w tych dziedzinach. Podobne wnioski płyną z analizy danych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). W Korei Południowej kobiety stanowią ponad 25 proc. innowatorów, co czyni ten kraj liderem w tej dziedzinie. Niemniej jednak, te pozytywne statystyki nie mają odzwierciedlenia w skali globalnej. Dla porównania, w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych odsetek kobiet-innowatorów jest o 10 punktów procentowych niższy.

Dane z LinkedIn wskazują, że liczba kobiet w dziedzinie sztucznej inteligencji na tej platformie znacznie wzrosła w okresie 2018–2025, a luka płciowa w tej branży zmniejszyła się w prawie wszystkich badanych państwach. Natomiast niepokojący obraz rysuje się, gdy spojrzymy na dane dotyczące kobiet na stanowiskach kierowniczych. W 2024 roku kobiety zajmowały 24,4 proc. stanowisk menedżerskich w STEM, ale zaledwie 12,2 proc. najwyższych stanowisk dyrektorskich. Dla porównania, w zawodach niezwiązanych z STEM ta różnica była mniejsza – kobiety stanowiły 39,6 proc. kadry menedżerskiej, a ich udział w najwyższej kadrze kierowniczej wynosił 24,3 proc.

Szybka dynamika zmian, którą niesie ze sobą sztuczna inteligencja, wprowadza pewne zawirowania. W związku z tym, jak wszystko, co nowe, może to budzić niepokój. Jednak to właśnie nieprzewidywalność daje AI unikalny potencjał do przełamywania utartych schematów, które przez lata zdominowały inne obszary nauki i technologii. Dlatego daje ona szansę na stworzenie fundamentów, na których powstaną struktury oparte na równych szansach dla każdego, niezależnie od płci.

Kto prowadzi w wyścigu o sztuczną inteligencję?

Na kształt i tempo zmian na rynku pracy istotny wpływ będzie miało także podejście poszczególnych państw i regionów do rozwoju nowych technologii. Zgodnie z wspomnianym już raportem Światowego Forum Ekonomicznego, Azja Wschodnia i region Pacyfiku zdecydowanie zdominowały wyścig technologiczny – około 77 proc. wszystkich przyznanych na świecie patentów związanych z AI pochodzi z tego obszaru, to czterokrotnie więcej niż wynik Ameryki Północnej i aż 40 razy więcej niż Europy. Największym motorem napędowym do rozwoju technologicznego w tym regionie są Chiny, które nie tylko wybijają się na czoło stawki pod względem liczby przyznawanych patentów, ale również w kształceniu przyszłych ekspertów. Szacuje się, że chińscy specjaliści stanowią ponad jedną czwartą całego światowego kapitału talentów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jak AI zmienia procesy zatrudnienia?

Procesy rekrutacji mają ogromny wpływ na liczbę kobiet w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Przed rozpowszechnieniem się sztucznej inteligencji firmy polegały na metodzie blind recruitment, która polega na usunięciu wszelkich informacji mogących ujawnić tożsamość kandydatów i kandydatek, tak aby płeć nie była czynnikiem wpływającym na decyzje rekrutacyjne. Mimo tych starań systemowe uprzedzenia nadal dawały o sobie znać, często poza samymi procesami rekrutacji. Dziś 99 proc. firm z listy Fortune 500 w jakiś sposób wykorzystuje automatyzację w tych procesach. Jednak dane, na podstawie których trenowane są modele sztucznej inteligencji, mogą zawierać nieświadome uprzedzenia, które potem wpływają na działanie technologii. Mimo tych wyzwań sztuczna inteligencja ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób oceny pracowników i kandydatów, wprowadzając bardziej precyzyjne i obiektywne metody selekcji. Dlatego, aby stworzyć miejsce pracy, w którym liczyć się będą przede wszystkim talent i kompetencje, warto zacząć od podstaw, czyli od samego procesu rekrutacyjnego.