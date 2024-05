Nowe technologie w biznesie okiem kobiet: chęci są większe niż zyski. Badanie

169 lat

Mimo optymistycznych tendencji, na które wskazują autorzy raportu, wśród wniosków płynących z badania znajduje się i ten, że aby wyrównać lukę w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, potrzeba kolejnych 169 lat. Jednocześnie uzyskane wyniki pozwalają wysnuć konkluzję, że przy użyciu nowoczesnych technologii kobiety sprawnie podejmują nowe działania w świecie biznesu, mimo wyzwań napotkanych w minionych latach: pandemia COVID-19, kryzys ekonomiczny, konflikty zbrojne.

Wśród najważniejszych potrzeb biznesowych wyartykułowanych przez ankietowane przedsiębiorczynie pojawiają się: konieczność otrzymania wsparcia finansowego (80,4%), dostęp do sieci kontaktów i stowarzyszeń biznesowych (52,1 proc.), możliwość uczestnictwa w branżowych szkoleniach (46 proc.) oraz korzystania ze wsparcia coacha lub mentora w swojej pracy zawodowej (47,6 proc.).

Kolejne inwestycje

Ankietowane kobiety, w wieku od 18 do 65 lat, zadeklarowały intencję dalszych inwestycji w zakresie narzędzi technologicznych w najbliższym roku – taką wolę wyraziło 54,1 proc. ankietowanych. Przedsiębiorczynie niemal jednogłośnie przyznały, że wskazane przez autorów raportu zadania w zakresie prowadzenia firmy mogą być wykonywane zdalnie, przy stałym dostępie do Internetu. Wśród nich znajdują się między innymi: zarządzanie przebiegiem informacji w firmie, wsparcie przy projektowaniu/tworzeniu nowych produktów, zarządzanie finansami czy procesem dostaw.

Wśród dziedzin, w których respondentki upatrują największych korzyści płynących z używania technologii AI, aż 44,9 proc. z nich wskazuje kreowanie oraz edytowanie treści. Kolejne 15 proc. badanych wymienia marketing i sprzedaż, 13,3 proc. opracowywanie nowych pomysłów, 11 proc. – badania ryku.



Czy przełożony się spóźni?

Redaktorzy „Forbes”, w ramach przeprowadzonego badania wśród małych przedsiębiorców, porównali podejście kobiet do rozwoju ich biznesu ze strategią preferowaną przez mężczyzn. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że to właśnie kobiety chętniej dążą do automatyzacji procesów w swoich firmach (44 proc. badanych w porównaniu do 38 proc. deklarujących tę wolę mężczyzn). 47 proc. z nich zachęca i umożliwia swoim klientom korzystanie z narzędzi do samoobsługi w świecie cyfrowym, podczas gdy wśród mężczyzn taką chęć deklaruje 39 proc. ankietowanych. 43 proc. kobiet otwarcie korzysta z analiz i danych udostępnianych przez źródła zewnętrzne. Wśród mężczyzn ten wskaźnik wynosi 37 proc.