Miley Cyrus odważnie deklaruje: możecie zapytać mnie o wszystko

Dzień po światowej premierze dziewiątego albumu studyjnego Miley Cyrus, „Something Beautiful”, artystka udzieliła wywiadu redaktorom „The New York Times”, odważnie deklarując, że mogą zapytać ją o wszystko. – Czy uważasz, że ludzie mają złe wyobrażenie na twój temat? – brzmiało jedno z poruszonych zagadnień. – Zdecydowanie tak. Każdy odbiera mnie jako osobę dziką i szaloną, podczas gdy w rzeczywistości twardo stąpam po ziemi i jestem uporządkowana – deklarowała gwiazda.

Autorkę takich hitów jak „Wrecking Ball”, „Flowers” czy „Used To Be Young” zapytano też o to, w którym momencie swojego życia czuła się najlepiej. – Doceniam każde doświadczenie i nie narzekam na żaden konkretny etap swojego życia. Obecny czas jest dla mnie fantastyczny. Dlaczego? Ponieważ wyglądam świetnie i mam wokół siebie wspaniałe osoby – odpowiadała w charakterystyczny dla siebie, lekko zadziorny i dowcipny sposób.

Miley Cyrus o swoich tatuażach: czy do końca życia muszę eksponować pitbulla na przedramieniu?

Choć wypracowana podczas praktyk jogi, zajęć pilatesu i treningów cardio sylwetka trzykrotnej zdobywczyni nagrody Grammy rzeczywiście prezentuje się bez zarzutu, to jednak pewne cechy wyglądu gwiazdy nie napawają jej dumą. W cytowanej rozmowie 32-latka wskazała na zdobiące jej ramiona tatuaże, otwarcie wyznając, że niektóre z nich nie stanowią dla niej takiej wartości, jaką miały w chwili ich powstawania. – Nie żałuję ich na tyle, by zdecydować się na laserowe ich usunięcie, ale niektóre z nich uważam za zbędne – wyjaśnia otwarcie, odnosząc się do konkretnych przykładów. – Kocham mojego kota, ale czy naprawdę musiałam wytatuować sobie jego podobiznę na przedramieniu? Uwielbiam też mojego psa, ale czy do końca życia na każdym zdjęciu, gdy podpieram głowę muszę eksponować wizerunek pitbulla? – pytała retorycznie, przystawiając prawy nadgarstek do skroni i prezentując niewielkich rozmiarów tatuaż na wewnętrznej stronie przedramienia, przedstawiający ulubionego czworonoga. – Sądzę, że mogłabym obejść się bez kilku tatuaży, na które w przeszłości się zdecydowałam – konstatuje gwiazda, wzruszając ramionami.

Wyznanie Miley Cyrus wpisuje się w popularny wśród użytkowników TikToka trend „tattoo regret”, który można dosłownie przetłumaczyć jako żałowanie wykonanego tatuażu. Użytkownicy popularnej platformy społecznościowej dzielą się swoimi wyznaniami dotyczącymi genezy fantazyjnych wzorów zdobiących ich ciała oraz przemyśleniami na temat ich zasadności po latach. – Wyobraź sobie, że w wieku 20 lat nakładasz na siebie koszulę, która podoba ci się do tego stopnia, że postanawiasz nosić ją do końca życia. Tak mogą czuć się osoby, które pokryły swoje ciała tatuażami zanim stały się w pełni dojrzałe emocjonalnie – wyjaśnia jedna z użytkowniczek, Sara Beth Clark, prezentująca pokryte tatuażami przedramiona, szyję i dekolt. – Nie mam zamiaru usuwać tych ozdób, jednak uważam, że po przekroczeniu 30. roku życia ludzie zwykle mają lepsze wyobrażenie na temat siebie samych niż dekadę wcześniej. Teraz, gdy mam 36 lat, moje tatuaże nie do końca odzwierciedlają mój obecny stan umysłu, natomiast z pewnością oddawały moje emocje przed laty, gdy dopiero wkraczałam w dorosłość. Niezależnie od tego, jak postrzegam je teraz, zostaną ze mną na zawsze – dodaje, jednocześnie deklarując, że proces pozbycia się misternie wytatuowanych wzorów na jej ciele byłby zbyt kosztowny i bolesny.