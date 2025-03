Z czego wynika popularność salonów urody dla dzieci?

Przedstawiciele francuskiej federacji firm działających w branży kosmetycznej w rozmowie z dziennikiem „Le Parisien” przyznają, że dziecięca branża wellness rozwija się dość prężnie. Pomimo cen w salonach zaczynających się od kilkudziesięciu i sięgających nawet kilkuset euro (w zależności od pakietu usług), miejsca te są tak popularne, że wiele z nich ma już komplet rezerwacji na wiele miesięcy do przodu.

Zdaniem ekspertów zjawisko, które obserwuje się we Francji, stanowi pokłosie fenomenu „beauty kids”, który jest popularny zwłaszcza wśród dziewczynek. Udowadnia też, że oficjalna polityka serwisów społecznościowych, zgodnie z którą nie powinny z nich korzystać dzieci poniżej 13. roku życia, nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Korzystając z internetu dziewczynki obserwują to, co jest modne, a tym samym bardzo poważnie podchodzą do swojego wyglądu i starają się podążać za nierealistycznymi standardami piękna, które promują influencerki. Zdaniem psychologów to prosta droga do zaniżania własnej samooceny i problemów psychicznych.

Czytaj więcej Uroda Marki z branży beauty apelują do nastolatek, aby nie kupowały „dorosłych” kosmetyków Nastolatki, a także kilkuletnie dziewczynki oszalały na punkcie pielęgnacji „dorosłymi” kosmetykami. Nie wszystkie marki kosmetyczne widzą w tym problem, jednak niektóre z nich zaczęły apelować do młodych klientek, aby zrezygnowały z kupowania ich produktów.

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że – jak zauważa „The Telegraph” – nic złego w korzystaniu z salonów piękności nie widzą matki dziewczynek. Ich zdaniem to świetna zabawa i okazja, aby ich córki poczuły się jak księżniczki. Tymczasem przeciwnicy nowego trendu wskazują też na ryzyko seksualizacji dzieci.

Lekarze podkreślają również zagrożenie, jakie niesie ze sobą stosowanie nieatestowanych kosmetyków, które mogą zaszkodzić zdrowiu dzieci. Mowa również o tak zwanych kosmetykach naturalnych. W ubiegłym miesiącu francuskie stowarzyszenia dermatologów i dermatologów dziecięcych wydały w tej sprawie opinię przestrzegającą przed zabiegami w dziecięcych spa i salonach urody.