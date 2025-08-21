Sophie Turner odpiera zarzuty o zaniedbywanie córek. Zdecydowana reakcja aktorki

Udział w koncercie ulubionego artysty to świetna okazja nie tylko do wysłuchania na żywo wybranych utworów z repertuaru gwiazdy, ale też spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi, którzy podzielają gust muzyczny danej osoby. Wspólne opracowanie stylizacji, makijażu czy fryzur, a następnie wykonanie serii zdjęć i nagrań upamiętniających to wydarzenie pozwalają cieszyć się spotkaniem na długo przed jego rozpoczęciem, a także wtedy, gdy już światła reflektorów zgasną po ostatnim utworze wyśpiewanym na żywo wraz z wielotysięczną publicznością.

Obszernej relacji z koncertu grupy Oasis nie zabrakło na profilu instagramowym gwiazdy serialu „Gra o tron”, Sophie Turner. – Czy ktoś życzy sobie lasagne? – pytała rozbawiona 29-latka na jednym z zamieszczonych nagrań, nawiązując do napisu na swoim nakryciu głowy, zainspirowanym jednym z utworów grupy, „Digsy's Dinner”, w którym wspomniana potrawa oferowana jest gościom śpiewającego. Komentarzy ze strony obserwatorów aktorki wprawdzie nie zabrakło, jednak wbrew pozorom nie odnosiły się one do ciekawej stylizacji serialowej Sansy Stark ani też do relacji z wyczekiwanego przez fanów brytyjskiej grupy wydarzenia muzycznego. Skupiono się raczej na tym, że bohaterka nagrań, jako mama dwóch córek, rzekomo zapomniała o swoich obowiązkach rodzicielskich, spędzając czas na świetnej zabawie i zaniedbując przy tym swoje potomstwo. Reakcja aktorki była stanowcza, ale i niepozbawiona odrobiny ironii.



Sophie Turner i Joe Jonas: początek romantycznej relacji

– Jestem wdzięczna za miłość mojego życia, dzięki której zostałam mamą. To moja ulubiona praca – tak w marcu 2021 roku Sophie Turner celebrowała swój pierwszy Dzień Matki, oznaczając w poście na Instagramie swojego ówczesnego męża, wokalistę Joe Jonasa. Małżonkowie niespełna rok wcześniej powitali na świecie swoją pierwszą córeczkę o imieniu Willa. W 2022 roku ich rodzina ponownie się powiększyła. – Macierzyństwo to obecnie moja najważniejsza życiowa rola. Obserwowanie córki, która z dnia na dzień uczy się nowych rzeczy, jest wspaniałym doświadczeniem. Tym bardziej cieszę się, że lada moment na świat przyjdzie jej rodzeństwo – mówiła młoda mama w wywiadzie dla „Elle UK” krótko przed urodzeniem kolejnej córeczki, Delphine.

Zapoczątkowany w 2016 roku związek eterycznej blondynki ze starszym o siedem lat wokalistą zespołu Jonas Brothers nie przetrwał jednak próby czasu, mimo że zakochani dbali o to, by rodzące się między uczucie jak najdłużej pozostało ich prywatną sprawą. Po pierwszych rozmowach za pośrednictwem mediów społecznościowych, gwiazda filmów „Trzynasta opowieść”, „Another Me”, „Zabójcza” czy „X-Men: Apocalypse” oraz autor hitów „Leave Before You Love Me”, „Only Human” czy „Kids of the Future” spotykali się w towarzystwie licznych wspólnych znajomych, konsekwentnie unikając pozowania do zdjęć czy umieszczania relacji z danego wydarzenia w przestrzeni publicznej. Pierwszy koncert, na który wybrali się jako para – występ zespołu Kings of Leon w Rotterdamie – również miał pozostać w tajemnicy, jednak ich obecność i czułe gesty, jakich nie szczędzili sobie listopadowego wieczoru 2016 roku, nie uszły uwadze innych uczestników show.

