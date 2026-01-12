Przeczytane książki sprawiają, że można rozmawiać, posługując się swoistym kodem czytelnika

Opisane zjawisko, polegające na przekształcaniu księgarni w miejsca spotkań, nawiązywania relacji czy organizowania wydarzeń kulturalnych ma swoją ciekawą genezę, którą przytacza dr Wanda Matras-Mastalerz. – Kilka lat wcześniej w Korei i Japonii pojawił się nurt literatury healing (uzdrawiającej). To powieści o bardzo podobnej strukturze i tematyce. Ich akcja toczy się niespiesznie, bohaterowie poszukują sensu i radości życia, porzucają dobrze płatną pracę w korporacji i zakładają księgarnie, kawiarnie lub zaczynają pracować w bibliotece. Ich życie zmienia się diametralnie, odkrywają małe, codzienne radości, odnajdują spokój. W nowym miejscu spotykają też kogoś, kto nareszcie ich rozumie, wyznaje podobne wartości i ma czas, by celebrować picie kawy, czytanie książek, wspólny spacer. Tak właśnie dzieje się w książce „Witajcie w księgarni” Hyunam-Dong lub w książce „Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece” Michiko Aoyama – wymienia.

Taki sposób nawiązywania nowych znajomości niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla osób rozczarowanych dotychczasowymi relacjami mającymi swój początek w świecie wirtualnym. – Pozornie łatwe randkowanie z osobami poznanymi za pośrednictwem aplikacji niesie ze sobą wiele rozczarowań. Księgarnię, jako miejsce spotkań wybiorą osoby, które cenią tradycyjną formę kontaktu, w dodatku przeczytane książki sprawiają, że mogą rozmawiać posługując się swoistym kodem czytelnika. Daje to poczucie zrozumienia i dopasowania. Udowodniono w wielu badaniach, że osoba, która czyta, ma większy zasób słownictwa; łatwiej wtedy o ciekawą rozmowę. Oczywiście, jak w każdym kontakcie międzyludzkim istnieje możliwość braku porozumienia, niskiego zainteresowania ze względu na atrakcyjność wyglądu czy odmiennego światopoglądu. Czy w Polsce taki trend ma szansę zaistnieć? W moim odczuciu tak. Już teraz ludzie umawiają się w kawiarniach literackich, bibliotekach, w otoczeniu sztuki, do której literatura przecież należy – zauważa dr Wanda Matras-Mastalerz.



Spotkania w świecie rzeczywistym mają bogatszy przekaz niewerbalny

Spotkania na żywo z potencjalnym partnerem czy partnerką bywają dla relacji bardziej wartościowe niż wyszukiwanie kandydatów za pośrednictwem aplikacji randkowych, choć i nawiązywanie znajomości w wirtualnym świecie ma swoje zalety. – Owszem, spotkania na żywo potrafią być bardziej wartościowe, zwłaszcza dla osób, które preferują bezpośrednią formę kontaktu. Badania wskazują, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z form nawiązywania znajomości owocuje długotrwałą relacją, tym niemniej poznawanie się „offline” dostarcza zazwyczaj większej ilości informacji niż internetowe kontakty, szczególnie na początkowym etapie. Kilka dużych analiz pokazuje, że pary, które nawiązały relację np. w pracy, poprzez znajomych czy podczas wyjścia „na miasto", częściej raportują wyższą satysfakcję ze związku lub niższe wskaźniki rozpadu w porównaniu z niektórymi grupami par, które poznały się online. Możemy jednak znaleźć też badania, które mówią, że pary połączone online, mogą przejść do trwałych związków i małżeństw, ale jest to mocno zależne od tego, w jakim celu korzystali oni z aplikacji. Kluczowa tutaj jest zatem motywacja: czy ktoś używa aplikacji randkowej z intencją znalezienia poważnego związku, czy może przelotnego romansu? Podobna reguła obowiązuje oczywiście w randkach „offline”, ale weryfikacja owych intencji w spotkaniach na żywo może być nieco łatwiejsza – zauważa Ameera Anna Ibrahim.

Psycholog zwraca uwagę na szereg czynników decydujących o tym, że nawiązanie relacji w świecie rzeczywistym może mieć przewagę nad znajomościami mającymi swoją genezę online. – Niewątpliwą przewagą spotkań w czasie i świecie rzeczywistym jest bogatszy przekaz niewerbalny: możliwość odczytania sygnałów wypływających z mimiki, ton głosu czy też mowy ciała. Pozwala to na redukcję niepewności i sprzyja szybszemu budowaniu więzi. Ponadto poznawanie się na żywo zmniejsza ryzyko zniekształceń wynikających z komunikacji tekstowej typowej dla aplikacji. Często zdarza się, że podczas korespondowania z nieznajomym człowiekiem projektuje się na niego własną wizję i selekcjonuje się informacje, które przystają do takiego obrazu osoby. Może dojść nawet do idealizacji potencjalnego partnera/partnerki, która podlega weryfikacji dopiero po bezpośrednim kontakcie, co może wywoływać frustrację i rozczarowanie. Pośród argumentów przemawiających na korzyść spotkań „offline” jest również to, że miejsca i aktywności oparte na wspólnych zainteresowaniach ułatwiają poznawanie ludzi o pokrywających się preferencjach i zapewniają naturalne tematy do rozmowy. To poprawia dopasowanie i daje więcej okazji do stopniowego poznawania się. Ponadto wspólne, synchroniczne doświadczenia wzmacniają poczucie bliskości – wymienia Ameera Anna Ibrahim.

