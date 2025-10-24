Pisanie ręczne jako proces angażujący wiele obszarów mózgu i układu nerwowego

Składające się w wyrazy i zdania litery umieszczane na papierze stanowią wynik rozbudowanych procesów, na których rozwój pracuje się od najmłodszych lat życia. – Pisanie to nie tylko mechaniczne stawianie liter, to proces angażujący wiele obszarów mózgu i układu nerwowego. Aby dziecko mogło pisać sprawnie, musi najpierw rozwinąć zdolność planowania ruchu, kontrolowania napięcia mięśniowego, utrzymywania postawy oraz koordynowania ruchów ręki i oka. Mózg człowieka rozwija się w dużej mierze dzięki wzorcom ruchowym. Powstawanie nowych połączeń zwiększa neuroplastyczność, czego efektem jest m.in. lepsza jakość przyswajania wiedzy. Już od najmłodszych lat dzieci mają szansę rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w obszarze ruchowym motoryki małej i dużej. Zaczynając od podstawowych ruchów, a kończąc na prawidłowej kaligrafii, nieustannie ćwiczą dłonie. Ruchy precyzyjne aktywowane są przez korę ruchową. Dzięki pisaniu aktywują się obszary odpowiedzialne za przetwarzanie sensoryczne, pamięć sekwencyjną, koordynację i regulację emocji – zauważa Kamila Perliceusz.

W przeciwieństwie do wystukiwania słów na klawiaturze, używanie długopisu, pióra czy ołówka do sporządzania ręcznych notatek stanowi proces angażujący znacznie więcej obszarów mózgu i przez to w większym stopniu stymulujący ludzką kreatywność. – Badania z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG) wykazały, że podczas pisania ręcznego obserwuje się znacznie bardziej rozbudowane i zsynchronizowane wzorce aktywności mózgu. Aktywowane są nie tylko ośrodki ruchowe, ale także te odpowiedzialne za przetwarzanie sensoryczne, wzrokowe i pamięć. Pisanie na klawiaturze jest czynnością bardziej zautomatyzowaną i monotonną, która angażuje węższe i mniej zintegrowane obszary mózgu. Pisanie odręczne wspiera pamięć motoryczną i sensoryczną ze względu na fakt, że każda litera w piśmie ręcznym ma unikalny kształt i wymaga specyficznego, precyzyjnego ruchu ręki. Ten ruch jest kodowany w pamięci motorycznej. Dodatkowo odczuwamy fakturę papieru i opór, jaki stawia długopis. Te wszystkie bodźce sensoryczne tworzą bogaty i znacznie bardziej trwały ślad pamięciowy niż w przypadku klawiatury. Tam ruch palca jest niemal identyczny dla każdego klawisza, co mniej stymuluje poznawczo – wyjaśnia dr Dagmara Bartczak-Szermer.



Pisanie ręczne – umiejętność, którą warto pielęgnować

Mając na uwadze zbawienny wpływ ręcznego pisania na rozwój koncentracji i pamięci, a także na wyciszenie emocji i ustrukturyzowanie myśli, warto w natłoku codziennych obowiązków znaleźć kilka chwil nie tylko na sporządzenie listy zadań na kolejny dzień, ale i na uwiecznienie wspomnień, obserwacji czy planów w formie pamiętnika. – Mamy niezwykłą skłonność do myślenia o naszych emocjach w izolacji od ciała. Bez względu na wszystko uczucia mają swoje szlaki połączeń, które determinują sposób odczuwania i reagowania. Badania przeprowadzone przez neurobiologów pokazują, że gdy piszemy o swoich emocjach na papierze, wówczas zmniejsza się aktywność ciała migdałowatego odpowiedzialnego za reakcję na stres, sygnały alarmowe, lęk i panikę. Dodatkowo obserwuje się znaczne zwiększenie odporności na stres i szansę na przebudowanie połączeń neuronowych. W tym samym czasie uaktywnia się kora przedczołowa odpowiedzialna za logiczne myślenie i samoregulację. Śmiało można domniemywać, jak korzystne może być pisanie ręczne dzienników i pamiętników – zauważa Kamila Perliceusz.

Wprawdzie rozwój nowoczesnych technologii może wiązać się z rezygnacją z analogowych form tworzenia notatek, to jednak warto dostosować swój wybór do kontekstu powstawania konkretnych przekazów. – Z jednej strony, w wielu sferach życia, takich jak praca biurowa, pismo ręczne zostało w dużej mierze wyparte przez technologie cyfrowe. W szkołach na próżno szukać też lekcji kaligrafii. Z drugiej jednak strony, obserwujemy swoisty renesans i rosnące docenienie wartości pisma ręcznego. Coraz więcej osób odkrywa na nowo przyjemność i korzyści płynące z prowadzenia odręcznych notatek, dzienników (tzw. „bullet journaling”) czy kaligrafii jako formy hobby i relaksu. Świadomość neuropsychologicznych zalet pisania ręcznego sprawia, że w wielu krajach (np. Norwegia, Finlandia, USA) pisanie ręczne wraca do programów edukacyjnych jako narzędzie wspierające uczenie się i rozwój poznawczy. Coraz większą popularność zyskują także notesy hybrydowe łączące tradycyjny zapis z technologią. Wydaje się, że przyszłość nie polega na wyborze „albo-albo”, ale na umiejętnym łączeniu obu form pisania. Pisanie na klawiaturze jest niezastąpione, gdy liczy się szybkość i łatwość edycji tekstu. Pisanie ręczne pozostanie natomiast niezrównanym narzędziem do nauki, kreatywnego myślenia i pracy nad własnymi emocjami. Jest to umiejętność, która w unikalny sposób rozwija nasz mózg i warto ją pielęgnować niezależnie od postępu technologicznego – zaleca dr Dagmara Bartczak-Szermer.