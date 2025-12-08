SafeMe to aplikacja pełniąca funkcję agencji ochrony w smartfonie. Na Instagramie jej profil śledzi ponad 20 tysięcy osób. To wśród nich marka przeprowadziła minibadanie, na podstawie którego opracowano wspomniany raport. Spośród kobiet, które obserwują konto SafeMe, kilkudziesięciu zadano 10 pytań związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Z kolei kilkanaście użytkowniczek aplikacji poproszono o pogłębione odpowiedzi na podobne pytania. Zebrano również dane z polskich i międzynarodowych raportów dotyczących m.in. bezpieczeństwa osobistego kobiet – szczególnie w miastach. Przyglądano się także statystykom związanym z miejscami, z których najczęściej pochodzą prośby o obserwację trasy podróży wysyłane przez użytkowniczki aplikacji.

Reklama Reklama

Gdzie w Polsce kobiety najczęściej czują się zagrożone na ulicy?

– Dane z naszej aplikacji pokazują, że ze wsparcia najczęściej korzystają mieszkanki dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Katowice – mówi Stefan Sajdak, CPO SafeMe. – Średni czas jednej obserwacji trasy podróży to aż 25 minut. To pokazuje, że użytkownicy czują potrzebę dodatkowego wsparcia na całych trasach przejazdu, nie tylko w krótkich momentach niepokoju – wyjaśnia.

Z informacji zebranych w raporcie wynika, że 86 proc. Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, jednak aż 48 proc. kobiet i 33 proc. mężczyzn ma poczucie osobistego zagrożenia przestępczością. Polacy obawiają się nie tylko o swoje osobiste bezpieczeństwo, ale także o najbliższych. Myśli o tym odpowiednio 58 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn. Z kolei aż 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn (78 proc. w porównaniu do 38 proc.) boi się o swoje bezpieczeństwo na imprezach i podczas powrotu do domu.

Aż 82 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że zdarza im się zmieniać plany, a nawet życie w związku z tym, że nie czują się z czymś bezpiecznie. Tylko 18 proc. natomiast powiedziało, że nigdy nie doświadczyło takiej potrzeby.