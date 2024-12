Kamery w miejscach publicznych sprawiają, że kobiety czują się bezpieczniej. Wyniki badania

Respondentki pytano również o to, czy istnieją jakieś rozwiązania technologiczne, dzięki którym czują się one bezpieczniej w przestrzeni publicznej. Na obecność kamer w lokalach i środkach transportu wskazało najwięcej, bo 58 proc. ankietowanych. Nieco mniej – 54 proc. – wymieniło możliwość wezwania pomocy poprzez numer 112 lub przycisk bezpieczeństwa.

Na trzecim miejscu znalazła się możliwość namierzenia lub udostępnienia lokalizacji przez system GPS, którą wymieniło 41 proc. respondentek. Jedynie zdaniem 20 proc. badanych Polek nie istnieją żadne technologie, które zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa.

Nowe technologie dla dobra kobiet

Nowe technologie, które zwiększają bezpieczeństwo pasażerek, pojawiają się w coraz większej liczbie taksówek. W związku z wieloma atakami kierowców ten środek transportu, już od dłuższego czasu nie cieszy się wśród kobiet zbyt dobrą reputacją.

W związku z tym Uber jako pierwsza firma w Polsce wprowadził niedawno system integracji kamery samochodowej z aplikacją służącą do zamawiania przejazdów. System działa w taki sposób, że w sytuacji zagrożenia do dyspozycji pasażerki jest zespół wsparcia, który widzi, co dzieje się w samochodzie. Aby zachęcić kierowców do zakupu tej technologii, marka oferuje dofinansowanie do 90 proc. ceny urządzenia.

Własną inicjatywę uruchomiła też Fundacja SEXEDPL. Pod koniec listopada ruszyła kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć”, promująca Antyprzemocową Linię Pomocy.