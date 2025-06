Ulubione wspólne momenty z ojcem to przede wszystkim realizacja pasji lub hobby razem z nim – takiej odpowiedzi udzieliło 40 proc. badanych oraz wspólne aktywności na świeżym powietrzu (35 proc.). Mniej popularne są rozgrywki i gry planszowe (15 proc.) oraz oglądanie filmów (10 proc.).

– Szczególnie istotne wydaje się, że większość respondentów postrzega ojca jako wzór do naśladowania, nauczyciela i mentora, co świadczy o dużym znaczeniu autorytetu i wsparcia w rozwoju poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie młodych ludzi – komentuje ekspertka. – Również fakt, że większość Polaków planuje w święto Dnia Ojca aktywnie wyrazić swoją wdzięczność poprzez prezenty i wspólne spędzanie czasu, wskazuje na silny społeczny i kulturowy wymiar tej roli. Jeśli chodzi o relacje z ojcami, widoczny jest trend budowania bliskich i otwartych więzi, co może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia emocjonalnego i odporności psychicznej zarówno ojców, jak i dzieci. Warto zwrócić uwagę, że wsparcie emocjonalne i wspólne przeżycia, szczególnie te trudne, wzmacniają zaufanie i ułatwiają radzenie sobie z wyzwaniami dorosłego życia – tłumaczy.

Jakie wartości przekazywane przez ojca są najważniejsze?

Za największą wartość, którą przekazywał ojciec. 45 proc. badanych uznało pracowitość i systematyczność, a także szacunek do wartości (25 proc.). Uczciwego postępowania tata uczył 20 proc. respondentów, a zaradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach – 10 proc. badanych. Najbardziej podziwianą cechą taty jest pracowitość (45 proc.). Szczególnie cenione są również odpowiedzialność (25 proc.) i optymizm (20 proc.). Lojalność wskazało 10 proc. respondentów.

– Podsumowując, badanie jednoznacznie wskazuje, że rola ojca jest wielowymiarowa i dynamiczna, a inwestycja w pozytywne relacje z ojcem stanowi fundament zdrowego rozwoju dziecka. Promowanie wartości takich jak odpowiedzialność, pracowitość i mądrość, a także świadome budowanie więzi emocjonalnych, to kluczowe aspekty, które mogą przyczynić się do kreowania bardziej stabilnych i spełnionych pokoleń – kończy ekspertka.