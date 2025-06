Pokolenie Z pokochało tę lalkę. Chętni stali po nią w wielogodzinnych kolejkach

Szczególną sławą cieszą się breloki z postacią Labubu, które obowiązkowo należy przyczepić do torebki, najlepiej markowej. Noszą je tak Rihanna, Dua Lipa, w Polsce choćby Joanna Przetakiewicz, oraz influencerzy z całego świata. Szczególnie przypadły do gustu przedstawicielom pokolenia Z. Wyszczerzone w złośliwym uśmiechu lalki Labubu sprzedawane są w formie tzw. „blind boxów”, czyli kupujący nie wie, na którą z nich trafi. Ich cena zaczyna się od około 250 zł, ale figury z edycji limitowanych i te odsprzedawane na rynku wtórnym są znacznie droższe.

Jak wylicza gazeta „Washington Post”, w 2024 roku Labubu przyniosła firmie ponad 419 milionów dolarów przychodu, a niedawno Wang Ning, 38-letni prezes chińskiej firmy Pop Mart, zarobił na niej 1,6 miliarda dolarów w ciągu doby. Jego majątek szacowany jest już na 18,3 miliarda dolarów.

Gorączka kolekcjonerska osiągnęła taki poziom, że we Francji i Anglii zawieszono stacjonarną sprzedaż breloków z Labubu na kilka tygodni, przeznaczając ten czas na opracowanie bezpiecznej metody dystrybucji laleczek. Pop Mart dysponuje niewielkimi butikami, choćby w centrum handlowym Carroussel w podziemiach Luwru, gdzie bardzo trudno było zapanować nad tłumem walczącym o upiorne maskotki.

„W ostatnich tygodniach zauważyliśmy niesamowity entuzjazm ze strony fanów – niektórzy stali w kolejkach przez wiele godzin, a nawet od poprzedniego wieczora. Choć jesteśmy głęboko wdzięczni za miłość do naszej marki, to nie jest doświadczenie, które chcemy oferować klientom. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i sprawiedliwego środowiska zakupowego dla wszystkich – zarówno dla naszych klientów, jak i naszych zespołów. Obecnie pracujemy nad nowym podejściem do dystrybucji, które da każdemu bardziej sprawiedliwą szansę na zakup” – czytamy w oświadczeniu francuskiego oddziału firmy.