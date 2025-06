Nowy zakaz palenia w miejscach publicznych. Dla dobra dzieci

Publiczne parki i ogrody, plaże graniczące z kąpieliskami, wiaty przystankowe i zadaszone poczekalnie, okolice szkół (zwłaszcza szkół średnich, gdzie palą już uczniowie) i innych miejsc przeznaczonych do przyjmowania, edukacji lub zakwaterowania nieletnich, otwarte przestrzenie i obszary wokół bibliotek, basenów, stadionów i innych obiektów sportowych – w tych miejscach od pierwszego lipca 2025 roku we Francji nie będzie można palić papierosów i innych wyrobów tytoniowych. W 2026 roku prawdopodobnie dołączą do nich również produkty do waporyzacji. Sprzedaż, produkcja i dystrybucja jednorazowych elektronicznych urządzeń do wapowania już teraz nie jest dozwolona we Francji.

Ostrzeżenia nie zniechęcają Francuzów do palenia

Światowa Organizacja Zdrowia podaje dane, wedle których dym tytoniowy, nawet wdychany na zewnątrz, jest odpowiedzialny za 1,2 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie każdego roku. Ministerstwo Zdrowia Francji podkreśla, że konsumpcja tytoniu zabija w tym kraju 75 tys. osób rocznie, co stanowi ponad 200 zgonów dziennie. Społeczny koszt palenia tytoniu szacuje się tam na 150 miliardów euro na rok. Choć od lat kolejne rządy starają się namówić Francuzów na rzucenie palenia, choćby odstraszającymi zdjęciami na opakowaniach czy wzrostem ceny paczki papierosów – w tej chwili wynosi ona około 13 euro – sprzedaż wyrobów tytoniowych nie spada.

Nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach publicznych może skutkować grzywną w wysokości 135 euro – mówi francuska minister zdrowia Catherine Vautrin, która podkreśla, że wolność palenia „kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo dzieci do oddychania czystym powietrzem”. Za egzekwowanie nowego prawa odpowiedzialne będą władze gmin i funkcjonariusze straży miejskiej. Minister podkreśla jednak, że nie chodzi o to, by znaleźć nowe źródło dochodów z mandatów, ale o edukowanie społeczeństwa w ważnej dla zdrowia ogółu kwestii.

Dzieci wymagają szczególnej ochrony przez papierosami

Zgodnie z planem wychowywania pokoleń wolnych od dymu tytoniowego, Vautrin zarządziła też szereg regulacji, które mają chronić dzieci przed szkodliwością palenia, wskazując, że 90 proc. palaczy rozpoczyna palenie przed ukończeniem 18 roku życia. Zakładają one również zmniejszenie dopuszczalnej zawartości nikotyny w papierosach elektronicznych i ścisłe limity środków aromatyzujących w produktach do waporyzacji od 2026 roku, a także ograniczenie ilości ich wariantów smakowych.