E-papierosy to zmora rodziców. Jak rozmawiać z nastolatkiem, który pali?

To, że problem palenia wśród nastolatków jest bardzo poważny, zauważają sami rodzice młodych ludzi. Na różnorodnych forach i grupach dyskusyjnych w internecie dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i szukają porad na temat tego, jak powinni reagować, gdy okazuje się, że ich nastoletnie dzieci eksperymentują z tytoniem. Co ważne, wielu z nich zauważa, że pierwsze kontakty z papierosami bardzo często idą w parze z piciem alkoholu, co jeszcze bardziej ich niepokoi. Czy istnieje jeden właściwy schemat postępowania w sytuacji, gdy nastolatek próbuje używek, czy może każdy przypadek jest indywidualny i nie istnieją uniwersalne rozwiązania w tej kwestii?

– Jeśli chodzi o kontakty dzieci z używkami, szczególnie ważne są dwie kwestie – mówi dr Marta Majorczyk, pedagog, doradca rodzinny, psychoterapeuta i neuropsycholog. – Po pierwsze, rodzic nigdy nie powinien być przekonany i pewny, że jego syn lub córka nie będą chcieli spróbować, jak smakuje ten zakazany owoc. Większość dzieci – bez względu na to, z jakich domów pochodzi i jakie wartości ma wpajane – chce wiedzieć, jak to jest zapalić papierosa lub napić się alkoholu. Można wręcz powiedzieć, że to pewien etap rozwoju młodego człowieka. Po drugie, kiedy już się okaże, że nastolatek popala lub popija, nie należy zostawiać tej wiadomości bez reakcji. Rodzice mają obowiązek porozmawiać z młodym eksperymentatorem o tym, jakie są konsekwencje jego działania, i przedstawić mu swoje spojrzenie na sprawę – tłumaczy ekspertka.

Jak reagować, gdy nastolatek pali?

Podobnie jak w innych sytuacjach kryzysowych, również w tej specjaliści zalecają rodzicom zachowanie spokoju, ale równocześnie stanowcze wyrażanie swoich przekonań. Z tego, jak zostanie poprowadzona komunikacja, dziecko ma wnioskować o wadze sprawy. Rozmowa wyjaśniająco-informująca na temat zagrożeń płynących ze stosowania używek nie powinna odbywać się „w przelocie”, „przy okazji” albo w jeszcze innych okolicznościach, które mogłyby sugerować błahość tematu. Ważne jest też, aby rodzice zajęli wspólne stanowisko w sprawie i konsekwentnie przy nim stali.

– O tym że nasz 14-letni syn pali, dowiedzieliśmy się przypadkowo – mówi 45-letnia Agnieszka, specjalistka ds. komunikacji. – Nie zdążył sprzątnąć akcesoriów do przygotowania skrętów z tytoniu przed naszym powrotem do domu. Leżały na stole w salonie. Byliśmy oszołomieni i wściekli, ale udało nam się powściągnąć emocje. W rozmowie z Michałem nie krzyczeliśmy. Przede wszystkim bardzo chcieliśmy zrozumieć, co spowodowało, że sięgnął po papierosy. Prawda okazała się… ciekawa. Nie zapalił po raz pierwszy dlatego, że poczęstował go kolega. My z mężem nie palimy, więc nie było szans, żeby to nam podkradł papierosa. Znalazł zapomnianą paczkę u babci. Ona wtedy już też nie paliła, ale jak pokazało życie, nie pozbyła się wszystkich zapasów i tak zaczęła się przygoda Michała z paleniem – opowiada.

Mimo rosnącej liczby regulacji prawnych, które mają sprawić, że dzieci nie będą kupowały szkodliwych i uzależniających produktów, okazuje się, że małoletni nie mają właściwie żadnych trudności z nabyciem wszystkiego, co zakazane

Wśród powodów, które sprawiają, że młodzi ludzie sięgają po używki – po papierosy szczególnie – eksperci wymieniają dwa główne: presję otoczenia oraz chęć poczucia się dorosłym. Świadomość negatywnych konsekwencji zdrowotnych płynących z palenia i picia nie jest w stanie powstrzymać młodych przed kontaktem z używek. W tym okresie życia myślenie o chorobie czy śmierci jest człowiekowi tak dalekie, że nie ma na niego żadnego wpływu. Straszenie dziecka rakiem płuc czy zaburzeniami behawioralnymi, które mogą się pojawić w wyniku palenia (mówi się o nich przede wszystkim jako o konsekwencji palenia e-papierosów), raczej nie przyniesie pożądanych przez rodziców efektów. Pedagog dr Marta Majorczyk tłumaczy, że jedyne, co może sprawić, że dziecko nas posłucha, to znalezienie argumentacji, która sprawi, że młody człowiek uzna, iż palenie mu się nie opłaca – np. w kontekście finansowym, ale nie tylko. Czasami paradoksalnie może się okazać, że łatwiej będzie zniechęcić dziecko do palenia rodzicowi, który sam jest palaczem, niż temu, który nie ma tego nałogu. Jak to działa?