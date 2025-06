Dom rodzinny na wszelki wypadek, czyli na czym polega bumerangowanie młodych

Jednym ze zjawisk, na które badaczki zwróciły szczególną uwagę, jest tzw. bumerangowanie, czyli wracanie do domów rodzinnych. Spośród osób, które wyprowadziły się od rodziców, aż 43,3 proc. wróciło do domu rodzinnego na co najmniej trzy miesiące.

Co ważne w tym kontekście: osoby, które zdecydowały się na ten krok, jako motywację do jego podjęcia, wskazywały nie tylko problemy finansowe i brak możliwości samodzielnego utrzymania się. Na czołowych miejscach na liście powodów, które skłoniły młodych do powrotu do domu rodzinnego, znalazły się kolejno: zmiana miejsca pracy (26 proc.), wygoda i większy komfort życia (również 26 proc.) oraz względy ekonomiczne (18 proc.). Powrót do domu był także powodowany tęsknotą i chęcią wspólnego mieszkania z rodzicami (prawie 18 proc.), rozstaniem z partnerką/partnerem (17 proc.) czy koniecznością udzielenia wsparcia rodzicowi/opiekunowi w trudnej sytuacji życiowej (np. w chorobie) – taka sytuacja dotyczyła 13 proc. badanych.

Czy bumerangowanie to nowe lub niepokojące zjawisko?

– Nie jest to nic nowego, w historiach rodziców osób badanych też się to pojawia. Bumerangowanie ma miejsce głównie przy tąpnięciach życiowych, czyli już na dalszych etapach życia, w przypadku rozwodu, bycia samotnym rodzicem, kiedy to wsparcie rodziny okazuje się dosyć ważne, niezależnie od tego, czy się ma 20, czy 40 lat – wyjaśnia dr Justyna Kajta, socjolożka z Instytutu Nauk Społecznych, Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS, współautorka artykułu.