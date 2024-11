Pokolenie Z znalazło sprytny sposób na bezkosztowe luksusowe wakacje. Jak to działa?

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wzrost popularności rodzinnych wakacji wśród pokolenia Z?

Zdaniem Julii Carter duży wpływ na to, że pokolenie Z coraz częściej jeździ na luksusowe wakacje z rodzicami, miała pandemia COVID-19, w wyniku której rodziny zaczęły spędzać ze sobą więcej czasu. Nie wiadomo, czy wspomniany trend wynika z faktu, że młodzi czują się obecnie bardziej związani z rodziną niż wcześniej. Ważne jest dla nich jednak, aby mieć wpływ na szczegóły rodzinnych wakacji, w tym wybór hotelu.

Zdaniem cytowanej Diany Hechler, prezes D. Tours Travel – amerykańskiej firmy zajmującej się organizacją luksusowych podróży - wzrost popularności wielopokoleniowych wyjazdów sprawił, że coraz więcej luksusowych hoteli oferuje apartamenty dla rodzin z dorosłymi dziećmi.

Z kolei Carter, na potwierdzenie faktu dostosowywania się branży turystycznej do wspomnianej sytuacji, przytoczyła wrześniowy komunikat prasowy operatora turystycznego Kamba, który zajmuje się organizacją luksusowych wypraw trekkingowych do siedlisk goryli w Republice Konga. Operator ten we wrześniu wprowadził nową stawkę dla podróżnych w wieku 15-30 lat.

Pokolenie Z wybiera luksusowe hotele na rodzinne wakacje

Jak wspomina Business Insider, wiele osób z pokolenia Z planuje rodzinne wakacje według tego, co widzi w mediach społecznościowych oraz co chce w nich opublikować. Zdaniem Carter, turystów z pokolenia Z najbardziej interesują hotele. To w nich mogą zrobić sobie zdjęcia, które będą dowodem luksusowych wakacji.

Carter, która określiła siebie jako przedstawicielkę starszego pokolenia milenialsów, ma mieszane uczucia odnośnie do rosnącego wpływu pokolenia Z na luksusowe rodzinne wakacje. Zdarzają się jej sytuacje, w których podczas organizacji wakacji swoim klientom, zmuszona jest robić to, czego w rzeczywistości chcą wyłącznie ich dzieci. Przywołała przypadek, w którym klient chciał, aby w czasie pobytu w Paryżu zarezerwowała mu nocleg w hotelu Ritz. Była to w rzeczywistości realizacja marzenia jego dziecka z pokolenia Z. We wspomnianym hotelu nocują bowiem Kardashian-Jennerowie.