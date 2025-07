To nie AI zbudowało społeczeństwa, tylko życzliwość

To mnie prowadzi 20 lat wstecz, do chwili, gdy na studiach rozmawialiśmy o altruizmie. Otóż, jest to mechanizm, który – pomaga społeczeństwom przetrwać. W największym wakacyjnym skrócie – jest altruizm interesowny, w którym pomagamy innym z myślą o osobistej korzyści, którą jest choćby wdzięczność czy poprawa swoich notowań (kłania się cały greenwashing czy zdjęcia miliarderek z głodnymi dziećmi). Tutaj chodzi też o pomaganie „swoim”, rodzinie, kolegom z partii, przyjaciołom. Jest też altruizm bezinteresowny, który buduje narody, gdy pomagamy obcym, działamy na rzecz dobra wspólnego, bez własnej korzyści. Przykład? Wszystkie akcje społeczne, fundacje zbierające na leczenie dzieci, WOŚP. Trochę na zasadzie wiary, że tak trzeba lub że dobro wraca. I tutaj właśnie wszedłby cały na biało pan w klapkach na rowerze nad jeziorem Niesłysz, gdyby nie to, że pan się nie zatrzymał. Zamykanie oczu na drugiego człowieka jednak nie mija, choć po drodze wymyśliliśmy koło, elektryczność, drugi Polak jest w kosmosie i mamy sztuczną inteligencję. Żyjemy w Polsce, miejscu, w którym człowiek śpiący w krzakach często może być po prostu pijany. Ale to zwykle w miastach, blisko stacji benzynowych czy sklepów – i nawet pijany może potrzebować pomocy. Jaka jest szansa, że w środku lasu przy ścieżce ktoś w kasku, w krzakach, jest pijany, a na nim leży rower? Pomyślmy spokojnie.

W jakiej pozie wobec życia chcę trwać? To jest wybór

Zamykanie oczu na drugiego człowieka nie procentuje. Ten człowiek, który nie zatrzyma się i nie zapyta, czy ktoś potrzebuje pomocy, musi wiedzieć, że on także w chwili potrzeby, po wypadku, będzie leżał bezradny, samotny. Bo wie, że sam by się tak zachował, sam by siebie w tym lesie zostawił. Według niektórych badaczy początek społeczeństwa datuje się na dziesiątki tysięcy lat wstecz, bo z takiego okresu pochodzi kość udowa człowieka, która nosi ślady leczenia. To znaczy, że ktoś mógł tak długo leżeć, aż kość się zrosła, a inni się nim opiekowali.

To jest zawsze wybór, czy zapytamy kogoś w tramwaju, czy chce usiąść, bo blado wygląda. Czy pomożemy w metrze pozbierać rozsypane owoce. Czy wyciągniemy do kogoś rękę, tak po prostu, bo możemy. Ja – nie chcę żyć w takiej postawie, która sprawia, że zostawiam potrzebujących bez pomocy. To nie zawsze jest możliwe – jasne, nie każdy potrafi pomóc – oczywiście. Ale pytanie, czy trzeba zadzwonić po lekarza, nic nie kosztuje, a jednocześnie brak tego pytania może kosztować życie. Za brakiem pomocy często stoi strach przed angażowaniem się. Ale, podobnie jak większość osób, tak wiele dostałam od życia, tak wiele mogę dać, lepiej żyć w szczodrości, niż w skuleniu w biernym lęku przed światem. Do refleksji nad każdym jeziorem, w każdym lesie.