Anna Mattila – profesor z Penn State, zajmująca się analizą tematu solo dining – uważa, że pandemia wpłynęła na zmianę postrzegania samotnego spędzaniu wolnego czasu, w tym stylu spożywania posiłków. Zdaniem ekspertki, w restauracji substytutem socjalizacji jest już m.in. smartfon, z którego korzysta użytkownik. - Zmieniły się normy społeczne. Ludzie już nie patrzą na jedzących w pojedynkę myśląc: musisz być samotnikiem – podsumowuje Mattila na łamach New York Post.

Po pierwsze: Zadbać o siebie

Przedstawiciele pokolenia Z i milenialsów, pytani przez media o powody samotnych wypraw do restauracji, wskazują również na rolę dodatkowego czynnika. Chodzi o dbałość i samoakceptację rozumianą jako zagospodarowanie czasu „tylko dla siebie”. Jak podają media, w przeciwieństwie do starszych pokoleń „zetki” nie obawiają się negatywnego odbioru samotności. Jedna z czytelniczek cytowanych przez Guardiana nazywa samotne posiłki w restauracji „wyzwalającymi”. Przyznaje, że pytanie o dostępność stolika dla singla budzi w niej czasem obawy, ale jeszcze nigdy nie spotkała się z negatywnym odbiorem. Jedzenie solo zapoczątkowało w jej przypadku także cykl samotnych wyjść do kina i teatru.

Debby Soo – dyrektor generalna OpenTable – łączy popularność solo diningu m.in. ze wzrostem pracy zdalnej. - Myślę, że to szerszy trend samoakceptacji i dbałości o siebie, a także... cieszenia się swoim własnym towarzystwem – podsumowuje Soo na łamach ABC News.

Restauracje gotowe na „singli”

Zmiana w trendach spędzania wolnego czasu i stylu jedzenia posiłku „na mieście” staje się nowym wyzwaniem dla restauratorów. „New York Post” pisze o szerszym trendzie dostrzegania „samotnych” klientów przez sieci restauracyjne. W większości przypadków placówki nie postrzegają nowego zjawiska jako zagrożenia. Szukają raczej opcji dostosowania się do potrzeb klientów. Właściciel sieci wegańskich restauracji Drew Brady wyjaśnił na łamach NYP, że zdecydował się dostosować menu pod kątem rosnącej liczby „klientów solo”. - Krótkoterminowe straty zysków są możliwe, ale gramy długoterminowo tworząc miejsce, które jest naprawdę wyjątkowe – podsumował Brady. Guardian pisze z kolei o zmianach wdrażanych przez brytyjskich restauratorów. Jak podaje dziennik, coraz więcej angielskich restauracji wprowadza udogodnienia, które mają poprawić „doświadczenie spożywania posiłku solo”. W tym celu wprowadza się m.in. cyfrowe menu, szybkie płatności i spersonalizowane rekomendacje.