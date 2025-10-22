Gigant branży mody ma nową dyrektorkę kreatywną. Kto będzie projektować męską linię Hermèsa?

Aktualizacja: 22.10.2025 18:41 Publikacja: 22.10.2025 12:25
Grace Wales Boner swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r.
Wybór zarządu Hermèsa ponownie padł na kobietę. Nową dyrektorką kreatywną linii męskiej została 35-letnia projektantka Grace Wales Bonner. Zdobycie czołowego stanowiska w tak ważnym domu mody, jakim jest Hermès, to z pewnością marzenie wielu młodych projektantów. Nie inaczej było z Brytyjką Grace Wales Bonner, która kilka lat temu, w wieku niespełna 30 lat, przyznała w wywiadzie dla magazynu „System”, że gdyby miała wybrać wymarzonego pracodawcę, byłby nim właśnie Hermès.
Jej przykład udowadnia, że w osiąganiu zawodowych celów znaczenie ma nie tylko talent i konsekwentna praca, ale też głośne formułowanie swoich marzeń.
Wales Bonner zastąpiła Véronique Nichanian, która jako dyrektorka kreatywna przepracowała w Hermèsie rekordowe 37 lat. Powołano ją na to stanowisko w 1988 r., czyli wtedy, kiedy jej następczyni jeszcze nie była na świecie.
Wejście w buty takiej ikony jak Nichanian to na pewno spore wyzwanie, ale Wales Bonner nie jest w branży mody postacią anonimową. Projektantka ma na koncie szereg ważnych nagród i reputację „cudownego dziecka” branży mody.
Projekty Brytyjki charakteryzuje wybitna „noszalność”, a zarazem bezkompromisowa precyzja i wyrafinowanie. Wales Bonner chętnie sięga też po tradycyjne techniki krawieckie i elementy z różnych kultur, które wykorzystuje w nowoczesnych kreacjach, często w sportowym stylu.
Wales Bonner od lat projektuje też dla Adidasa, z czego jest chyba najbardziej znana. To właśnie jej niemiecka marka zawdzięcza komercyjny sukces klasycznego modelu sneakersów „Samba”.
Podobnie jak Véronique Nichanian, która pod koniec lat 80. była jedną z niewielu kobiet stojących na czele linii męskich marek z górnej półki, Wales Bonner także jest pionierką. Brytyjka jest pierwszą czarnoskórą kobietą w historii mody, która stanęła na czele tak prestiżowej marki. Swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r..
Grace Wales Bonner urodziła się w 1990 r. w Londynie, jest córką Brytyjki i Jamajczyka. Ukończyła znaną szkołę artystyczną Central Saint Martins College of Art w Londynie.
W 2014 r. założyła własną markę, która funkcjonuje do dziś. Początkowo projektowała odzież męską, w 2018 r. powiększyła portfolio o ubrania dla kobiet.
W 2015 r., a więc już rok po założeniu marki Wales Bonner, Brytyjce przyznano tytuł najlepszej projektantki odzieży męskiej w konkursie British Fashion Awards. Rok później zdobyła nagrodę dla najlepszej młodej projektantki w konkursie LVMH Young Designer Prize.
Kolejne lata przyniosły współprace z takimi domami mody jak Dior, Prada czy Dries van Noten. W jej kreacjach występowały na czerwonym dywanie takie gwiazdy jak Lewis Hamilton, FKA Twigs i Solange.
W 2021 r. jury konkursu Council of Fashion Designers of America Award ogłosiło Wales Bonner projektantką odzieży męskiej roku. Rok później za swoje zasługi otrzymała tytuł Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego. Kolejny tytuł projektantki odzieży męskiej – tym razem roku 2024 – zdobyła w brytyjskim konkursie The Fashion Awards.
