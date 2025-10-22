Reklama

Gigant branży mody ma nową dyrektorkę kreatywną. Kto będzie projektować męską linię Hermèsa?

Zaledwie kilka dni po odejściu Véronique Nichanian z domu mody Hermès ogłoszono, kto zastąpi weterankę świata mody, która spędziła na tym stanowisku 37 lat. Będzie nią 35-letnia projektantka Grace Wales Bonner.

Publikacja: 22.10.2025 12:25

Grace Wales Boner swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r.

Grace Wales Boner swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r.

Foto: AFP/EastNews

Izabela Popko

Wybór zarządu Hermèsa ponownie padł na kobietę. Nową dyrektorką kreatywną linii męskiej została 35-letnia projektantka Grace Wales Bonner. Zdobycie czołowego stanowiska w tak ważnym domu mody, jakim jest Hermès, to z pewnością marzenie wielu młodych projektantów. Nie inaczej było z Brytyjką Grace Wales Bonner, która kilka lat temu, w wieku niespełna 30 lat, przyznała w wywiadzie dla magazynu „System”, że gdyby miała wybrać wymarzonego pracodawcę, byłby nim właśnie Hermès.

Hermès ma nową dyrektorkę kreatywną linii męskiej. Kim jest Grace Wales Bonner?

Jej przykład udowadnia, że w osiąganiu zawodowych celów znaczenie ma nie tylko talent i konsekwentna praca, ale też głośne formułowanie swoich marzeń. 

Wales Bonner zastąpiła Véronique Nichanian, która jako dyrektorka kreatywna przepracowała w Hermèsie rekordowe 37 lat. Powołano ją na to stanowisko w 1988 r., czyli wtedy, kiedy jej następczyni jeszcze nie była na świecie.

Czytaj więcej

Odejście Véronique Nichanian z domu mody Hermès to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w
Moda
Słynny dom mody po 37 latach żegna się z dyrektor kreatywną. Koniec pewnej ery

Wejście w buty takiej ikony jak Nichanian to na pewno spore wyzwanie, ale Wales Bonner nie jest w branży mody postacią anonimową. Projektantka ma na koncie szereg ważnych nagród i reputację „cudownego dziecka” branży mody.

Reklama
Reklama

Projekty Brytyjki charakteryzuje wybitna „noszalność”, a zarazem bezkompromisowa precyzja i wyrafinowanie. Wales Bonner chętnie sięga też po tradycyjne techniki krawieckie i elementy z różnych kultur, które wykorzystuje w nowoczesnych kreacjach, często w sportowym stylu.

Wales Bonner od lat projektuje też dla Adidasa, z czego jest chyba najbardziej znana. To właśnie jej niemiecka marka zawdzięcza komercyjny sukces klasycznego modelu sneakersów „Samba”.

Podobnie jak Véronique Nichanian, która pod koniec lat 80. była jedną z niewielu kobiet stojących na czele linii męskich marek z górnej półki, Wales Bonner także jest pionierką. Brytyjka jest pierwszą czarnoskórą kobietą w historii mody, która stanęła na czele tak prestiżowej marki. Swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r..

Grace Wales Bonner – wschodząca gwiazda branży mody

Grace Wales Bonner urodziła się w 1990 r. w Londynie, jest córką Brytyjki i Jamajczyka. Ukończyła znaną szkołę artystyczną Central Saint Martins College of Art w Londynie.

W 2014 r. założyła własną markę, która funkcjonuje do dziś. Początkowo projektowała odzież męską, w 2018 r. powiększyła portfolio o ubrania dla kobiet.

Czytaj więcej

Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych.
Moda
Julia Kuczyńska najcenniejszą kobiecą marką osobistą w polskiej branży mody. Oto, ile jest warta
Reklama
Reklama

W 2015 r., a więc już rok po założeniu marki Wales Bonner, Brytyjce przyznano tytuł najlepszej projektantki odzieży męskiej w konkursie British Fashion Awards. Rok później zdobyła nagrodę dla najlepszej młodej projektantki w konkursie LVMH Young Designer Prize.

Kolejne lata przyniosły współprace z takimi domami mody jak Dior, Prada czy Dries van Noten. W jej kreacjach występowały na czerwonym dywanie takie gwiazdy jak Lewis Hamilton, FKA Twigs i Solange.

W 2021 r. jury konkursu Council of Fashion Designers of America Award ogłosiło Wales Bonner projektantką odzieży męskiej roku. Rok później za swoje zasługi otrzymała tytuł Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego. Kolejny tytuł projektantki odzieży męskiej – tym razem roku 2024 – zdobyła w brytyjskim konkursie The Fashion Awards.

Źródła:

www.hermes.com

www.businessoffashion.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda

Izabela Popko

Wybór zarządu Hermèsa ponownie padł na kobietę. Nową dyrektorką kreatywną linii męskiej została 35-letnia projektantka Grace Wales Bonner. Zdobycie czołowego stanowiska w tak ważnym domu mody, jakim jest Hermès, to z pewnością marzenie wielu młodych projektantów. Nie inaczej było z Brytyjką Grace Wales Bonner, która kilka lat temu, w wieku niespełna 30 lat, przyznała w wywiadzie dla magazynu „System”, że gdyby miała wybrać wymarzonego pracodawcę, byłby nim właśnie Hermès.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Odejście Véronique Nichanian z domu mody Hermès to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w
Moda
Słynny dom mody po 37 latach żegna się z dyrektor kreatywną. Koniec pewnej ery
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Mimo zawirowań w życiu prywatnym 58-letnia gwiazda odnotowuje kolejne sukcesy w karierze zawodowej.
Moda
Nicole Kidman ponownie podejmuje współpracę ze znaną marką luksusową
Stylizacja, w której Melania Trump wystąpiła na kolacji w Windsorze, wzbudziła kontrowersje.
Moda
Ekspertka savoir-vivre'u o stylizacji Melanii Trump w Windsorze: Tak się nie siada do stołu
Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych.
Moda
Julia Kuczyńska najcenniejszą kobiecą marką osobistą w polskiej branży mody. Oto, ile jest warta
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Katarzyna Urbańska: Jeśli chodzi o zasady protokołu dyplomatycznego i adekwatność stroju do okoliczn
Moda
Trenerka savoir-vivre'u o tym, jak prezydentowa Marta Nawrocka wypadła w Watykanie
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie