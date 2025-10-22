Gigant branży mody ma nową dyrektorkę kreatywną. Kto będzie projektować męską linię Hermèsa?

Wybór zarządu Hermèsa ponownie padł na kobietę. Nową dyrektorką kreatywną linii męskiej została 35-letnia projektantka Grace Wales Bonner. Zdobycie czołowego stanowiska w tak ważnym domu mody, jakim jest Hermès, to z pewnością marzenie wielu młodych projektantów. Nie inaczej było z Brytyjką Grace Wales Bonner, która kilka lat temu, w wieku niespełna 30 lat, przyznała w wywiadzie dla magazynu „System”, że gdyby miała wybrać wymarzonego pracodawcę, byłby nim właśnie Hermès.

Reklama Reklama

Hermès ma nową dyrektorkę kreatywną linii męskiej. Kim jest Grace Wales Bonner?

Jej przykład udowadnia, że w osiąganiu zawodowych celów znaczenie ma nie tylko talent i konsekwentna praca, ale też głośne formułowanie swoich marzeń.

Wales Bonner zastąpiła Véronique Nichanian, która jako dyrektorka kreatywna przepracowała w Hermèsie rekordowe 37 lat. Powołano ją na to stanowisko w 1988 r., czyli wtedy, kiedy jej następczyni jeszcze nie była na świecie.

Wejście w buty takiej ikony jak Nichanian to na pewno spore wyzwanie, ale Wales Bonner nie jest w branży mody postacią anonimową. Projektantka ma na koncie szereg ważnych nagród i reputację „cudownego dziecka” branży mody.