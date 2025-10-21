Harlan Coben o współpracy z Reese Witherspoon: Od razu powiedziałem, że to świetny pomysł

Zarys fabuły na tyle zaintrygował zaprzyjaźnionego pisarza, autora bestsellerów, Harlana Cobena, że ten zaangażował się w realizację pomysłu zdobywczyni Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w filmie „Spacer po linie”. – Gdy spotkaliśmy się i Reese opowiedziała mi o swoim pomyśle, od razu powiedziałem, że jest świetny i powinniśmy go wspólnie podjąć. Rozmawialiśmy chyba przez trzy godziny, a potem wymienialiśmy się wiadomościami tekstowymi, mailami i telefonami. Spotykaliśmy się też osobiście, by omawiać szczegóły projektu. Gdy postanowiliśmy wspólnie stworzyć tę powieść, po prostu oszaleliśmy na jej punkcie i chcieliśmy napisać ją w taki sposób, by zaintrygowała czytelników. Zależało nam na tym, by stała się jedną z takich książek, którą zaczynasz czytać do poduszki o 23:00 z zamiarem zapoznania się z jej treścią przez dziesięć minut, a następnie nie możesz odłożyć jej do trzeciej czy czwartej nad ranem – wyjaśniał w rozmowie z BBC autor takich bestsellerów jak między innymi „Pomyśl dwa razy”, „Jeden fałszywy ruch”, „Krótka piłka” czy „W głębi lasu”.

Mimo wsparcia ze strony tak doświadczonego twórcy, Reese Witherspoon nie ukrywa tremy wynikającej z oceny jej dzieła przez innych pisarzy. Jako założycielka powstałego w czerwcu 2017 r. klubu Reese’s Book Club każdego miesiąca rekomenduje nowe książki, które następnie wyprzedają się w zawrotnym tempie. Na listę polecanych przez nią pozycji trafiają lektury autorstwa kobiet, oscylujące wokół tematyki kobiecej i opisujące losy kobiecych bohaterek. Dodatkowo filmowa Melanie Carmichael z komedii „Dziewczyna z Alabamy” zastrzega, że wybrane przez nią tytuły muszą być optymistyczne i godne polecenia najbliższej osobie. Dzięki jej rekomendacjom czytelniczym takie autorki jak między innymi Delia Owens, Celeste Ng, Megan Miranda czy Emily Henry zyskały międzynarodową sławę, a ich książki znalazły się na liście bestsellerów prowadzonej przez magazyn „New York Times”. – Zależy mi na opinii innych autorów, ponieważ mam wobec nich ogromny szacunek – wyznała w rozmowie z BBC.



Reese Witherspoon o fabule „Zanim powiesz żegnaj”: Kobieca postać w centrum wydarzeń

Skoncentrowana na silnej kobiecej postaci fabuła nie jest dziełem przypadku. Reese Witherspoon, mimo niezapomnianych ról w ponad 50 filmach, serialach i produkcjach telewizyjnych, a także otrzymania tak prestiżowych nagród jak między innymi Złote Globy, nagrody BAFTA, Critics Choice Awards, Emmy, Screen Actors Guild Awards, People's Choice Awards czy Teen Choice Awards, nadal odczuwa niedosyt produkcji filmowych podejmujących tematykę przedsiębiorczych kobiet, stanowiących centralny punkt danej opowieści. – Założyłam firmę producencką Hello Sunshine w 2011 r. , ponieważ miałam poczucie niedosytu złożonych historii kobiecych podejmowanych przez twórców filmowych. Nadal odczuwam ten brak, nadal dostrzegam pustą przestrzeń w tym zakresie – podkreśla w rozmowie z BBC. – Jako autorka powieści, chciałam mieć pewność, że kobieca postać znajdzie się w centrum wydarzeń. Zależało mi na tym, aby miała unikalny zestaw umiejętności, o którym marzy każdy na świecie, a ona sama nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak cenne są jej zdolności. Ważne było dla mnie to, by nie musiała strzelać ani bić złych facetów. To po prostu bardzo inteligentna osoba obdarzona niesamowitą intuicją i świetna w swoim zawodzie – wyjaśnia Reese Witherspoon w rozmowie z BBC.

Powstała we współpracy z autorem bestsellerów powieść, która miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych 14 października, w Polsce ukaże się 29 października. Harlan Coben, jako twórca kilkunastu kryminałów, których akcja została przeniesiona na mały ekran, snuje odważne plany dotyczące dalszych losów powieści powstałej we współpracy z Reese Witherspoon. – Tak, sądzę, że nasze dzieło zostanie pewnego dnia zekranizowane. Mam nawet pewien pomysł na to, kto mógłby wcielić się w rolę Maggie, ale nie powiem tego na głos – zastrzega w rozmowie z BBC. – Każda postać, którą odgrywam ma w sobie pewien pierwiastek mnie samej – odpowiada zaintrygowana współautorka powieści, zapytana o chęć podjęcia takiego wyzwania aktorskiego. – Ten projekt udowodnił mi, że kreatywność po prostu nie zna granic i nie kończy się wraz z przekroczeniem pewnego roku życia – dodaje. Czas pokaże, czy przeniesiony na karty powieści pomysł zapoczątkuje serię zdarzeń, które pozwolą Reese Witherspoon odnaleźć w sobie dalsze pokłady kreatywności.

