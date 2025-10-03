Emma Watson od dziecka w centrum uwagi

Występ w najbardziej dochodowej produkcji kinowej 2001 r. zapewnił młodej gwieździe pierwsze nominacje do nagród filmowych oraz statuetkę Young Artist Award (tłum. Nagroda Młodych Artystów) w kategorii Leading Young Actress. Uznanie zdobyły też role w kolejnych odsłonach serii: „Harry Potter i Komnata Tajemnic”, „Harry Potter i więzień Azkabanu”, „Harry Potter i Czara Ognia”, „Harry Potter i Zakon Feniksa”, „Harry Potter i Książę Półkrwi” oraz w obu częściach „Harry Potter i Insygnia Śmierci”. Za te ostatnie Emma Watson otrzymała trzy nagrody Teen Choice oraz pięć nominacji do nagród MTV.

Nagrywane w latach 2000-2011 filmy poświęcone żądnym przygód uczniom szkoły Hogwart sprawiły, że odtwórczyni roli Hermiony zyskała popularność, która otworzyła drzwi do kolejnych przedsięwzięć artystycznych: w 2007 r. wystąpiła w produkowanym przez stację BBC filmie „Zaczarowane baletki”, jednocześnie rozwijając zapoczątkowaną w wieku 15 lat karierę modelki. Pojawiała się na okładkach takich magazynów jak „Teen Vogue”, „Elle”, „GQ”, „Glamour” czy „Marie Claire”. Współpraca z domem mody Burberry, a także kampanie reklamowe dla luksusowych marek z branży beauty takich jak Lancôme czy Prada Beauty, pozwoliły Emmie Watson nie tylko zyskać status ikony mody, ale i sięgnąć po statuetkę British Fashion Awards przyznawaną za wybitne osiągnięcia w brytyjskiej branży modowej.



„Małe kobietki” ostatnim filmem w dotychczasowym dorobku Emmy Watson

W jej filmowym portfolio znalazły się też role w takich produkcjach jak „Mój tydzień z Marilyn”, „Charlie”, „Bling Ring”, „To już jest koniec”, „Noe: Wybrany przez Boga”, „Regression”, „Colonia”, a także „Piękna i Bestia”, „The Circle. Krąg” oraz wyreżyserowana przez Gretę Gerwig adaptacja powieści „Małe kobietki” nakręcona w grudniu 2018 i stanowiąca ostatni film w dotychczasowym dorobku brytyjskiej gwiazdy. Choć na brak zajęć 35-latka z pewnością nie mogła narzekać, kontynuując współpracę z Prada Beauty i dołączając do zarządu grupy Kering, która ma w portfolio takie marki jak Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta czy Saint Laurent, to jednak zaprzestanie udziału w kolejnych produkcjach filmowych stało się na tyle odczuwalne, że gwiazda w emocjonalnej rozmowie z gospodarzem podcastu „On Purpose” wyjaśniła powody swojej decyzji. – W branży filmowej elementem bardziej istotnym od samej pracy jest promocja i sprzedaż zakończonego dzieła. Jeśli mam być szczera i bezpośrednia, to powiem wprost: nie tęsknię za sprzedażą rzeczy. Uważam, że taki proces wyniszcza duszę – wyznała. – Natomiast bardzo brakuje mi sztuki oraz możliwości wykorzystania moich umiejętności. Czuję, że robię coraz mniej tych rzeczy, które sprawiają mi przyjemność – dodała.

Choć sam proces wcielania się w daną rolę i wypowiadania wyuczonych kwestii przed kamerą jest dla filmowej Hermiony elektryzującym przeżyciem, wiąże się on z ogromnym napięciem emocjonalnym i stresem, za którym, jak sama przyznaje, nie tęskni. – W chwili wejścia na plan filmowy nie ma zbyt wiele czasu na próby. Jednak moment, w którym można omawiać sceny i zastanawiać się, jak należy je odegrać, a następnie przystąpić do gry, gdy kamera ruszy, pozwala ci całkowicie zapomnieć o wszystkim innym na świecie poza tą jedną czynnością. Mogę to porównać do intensywnej formy medytacji. Nie możesz i nie chcesz być nigdzie indziej – opisuje. – Jest to wyzwalające i bardzo za tym tęsknię. Jednak nie tęsknię za presją. Zdążyłam o niej zapomnieć, gdy moi przyjaciele zaprosili mnie do gościnnego udziału w sztuce, nad którą pracowali. Wtedy przypomniałam sobie, jak wiele stresu mnie to kosztuje, mimo że nawet nie odgrywaliśmy przedstawienia przed prawdziwą publicznością. Tej presji zdecydowanie mi nie brakuje – zaakcentowała.

