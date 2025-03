Kariera w młodym wieku: stabilność finansowa, ale i nadmierny stres

Jak zauważa psycholog, współczesny świat promuje szybkie osiągnięcia i błyskawiczne kariery, co sprawia, że coraz więcej młodych ludzi zdobywa popularność i sukces zawodowy jeszcze przed osiągnięciem pełnej dojrzałości. – I nawet nie chodzi tu o dojrzałość metrykalną, a tę psychiczną, emocjonalną. Platformy społecznościowe, rynek startupów oraz przemysł rozrywkowy nieustannie wynoszą na szczyt młode talenty, które często z dnia na dzień stają się rozpoznawalne i zdobywają ogromne możliwości finansowe. Z jednej strony, wczesne osiągnięcia mogą otworzyć przed młodymi ludźmi drzwi do prestiżowych instytucji, zapewnić im finansową stabilność i umożliwić szybszy rozwój kariery. Przykłady chociażby młodych genialnych naukowców, sportowców, czy przedsiębiorców pokazują, że sukces w młodym wieku może być trampoliną do jeszcze większych osiągnięć, wedle zasady „sky is the limit” – wymienia dr n. med. Nina Szalas.

Istnieje jednak i druga strona medalu, związana z narażeniem młodych osób na nadmierny wysiłek w utrzymaniu osiągniętego statusu czy sprostaniu wymogom stawianym przez instytucje reprezentujące danego artystę. – Z drugiej strony, presja związana z utrzymaniem wysokiego poziomu, nastawienie na coraz lepsze wyniki oraz nagłe zainteresowanie mediów czy też obserwujących w kanałach społecznościowych mogą prowadzić do nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego. Wielu młodych ludzi, którzy poczuli smak sukcesu, nie jest de facto na niego przygotowanych. A konsekwencjami tego są ograniczona prywatność, intensywna krytyka, a niejednokrotnie hejt, czy ryzyko uzależnienia od opinii innych. Przykłady byłych dziecięcych gwiazd, które w dorosłym życiu zmagały się z problemami psychicznymi, pokazują, że sukces nie zawsze przynosi długoterminowe korzyści. A wręcz może być niebezpieczny, jeśli nie zostanie właściwie skonsumowany – zauważa psycholog.



Sukces w młodym wieku a relacje międzyludzkie

Sukces finansowy i prestiż związany z karierą w świecie show-biznesu nieuchronnie wiąże się z nadmiernym zainteresowaniem ze strony mediów oraz internautów, bacznie przyglądającym się poczynaniom danego twórcy. – Może to prowadzić do utraty prywatności, a także poczucia presji, by stale spełniać oczekiwania opinii publicznej. Dodatkowo, sukces w młodości często wiąże się z dużą presją społeczną. Oczekiwania ze strony rodziny, znajomych, a nawet nieznajomych, mogą być przytłaczające. Konieczność utrzymywania wysokiego poziomu osiągnięć, rywalizacja oraz strach przed porażką mogą skutkować poważnymi problemami psychicznymi, takimi jak lęk, depresja, czy wypalenie zawodowe. W wielu przypadkach młode osoby czują, że nie mogą sobie pozwolić na chwilę słabości, co dodatkowo pogłębia stres i obciążenie emocjonalne. A to prosta droga do depresji, stanów lękowych czy różnego rodzaju uzależnień – wymienia psycholog.

Jak zauważa dr n. med. Nina Szalas, kolejnym istotnym aspektem związanym z rozpoznawalnością i sukcesem w młodym wieku jest wpływ osiągnięć danego artysty na relacje międzyludzkie. – Osoby, które wiele osiągnęły w młodym wieku, często borykają się z poczuciem osamotnienia. Ich otoczenie może postrzegać ich przede wszystkim przez pryzmat ich dokonań, co utrudnia budowanie autentycznych relacji opartych na zaufaniu i szczerości. Często pojawia się również obawa, że ludzie interesują się nimi jedynie ze względu na ich status czy popularność, a nie prawdziwą osobowość. To pokazuje, że choć wczesny sukces może otworzyć wiele drzwi i zapewnić liczne możliwości, niesie on również ryzyko związane z presją, problemami psychicznymi oraz trudnościami w relacjach międzyludzkich. Dlatego niezwykle istotne jest wsparcie ze strony bliskich oraz umiejętność zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym – zastrzega psycholog.