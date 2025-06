Jacinda Ardern: decyzję o macierzyństwie każda kobieta podejmuje indywidualnie

Określająca siebie samą mianem „akceptowalnego kujona” i osobą „bezwzględnie optymistyczną”, zyskała ogromne uznanie ze strony kobiet oraz młodych wyborców, których przekonała do siebie, uwzględniając w swoim programie takie postulaty, jak: darmowy dostęp do wyższej edukacji, walka z ubóstwem czy sprawiedliwe traktowanie grup marginalizowanych społecznie. Jej charyzma, optymizm i uśmiech sprawiły, że w kraju zapanowała „Jacindamania”, a młodą premier porównywano do innych światowych przywódców obdarzonych podobnym magnetyzmem, takich jak stojący na czele kanadyjskiego rządu Justin Trudeau, czy były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama.

Gdy jako 37-latka obejmowała stanowisko premiera Nowej Zelandii, deklarowała, że ona sama nie ma problemu z odpowiedzią na często zadawane młodym kobietom pytanie, czy zamierzają w najbliższym czasie zostać matkami. Jednocześnie podkreślała, że pracodawcy nie powinni wymuszać na kobietach takich deklaracji. – Postanowiłam powiedzieć o tym otwarcie, ponieważ uważam, że w 2017 roku nikt nie ma prawa zmuszać nas do takich deklaracji. Decyzję o macierzyństwie każda kobieta podejmuje indywidualnie i ten wybór nie powinien wpływać na jej możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej – deklarowała w wywiadzie dla „The AM Show” udzielonym niespełna tydzień po objęciu stanowiska.



Jacinda Ardern: krótki urlop macierzyński

Ambitna przywódczyni omawiała powyższą kwestię, mając osobiste doświadczenia w tym zakresie. W pierwszych dniach swojej kadencji dowiedziała się, że jest w ciąży. Nie tylko nie zwolniła tempa pracy, decydując się jedynie na 6-tygodniowy urlop macierzyński, ale i stała się drugą urzędującą premier na świecie, która urodziła dziecko, pełniąc tę funkcję. Jej poprzedniczką była Benazir Bhutto, która dwukrotnie sprawowała urząd premier Pakistanu i podczas pierwszej kadencji, w 1990 roku, urodziła córkę.

Podczas gdy Jacinda Ardern dzieliła się ze światem radosną nowiną, publikując zdjęcia z nowo narodzoną córeczką Neve Te Aroha, która przyszła na świat w czerwcu 2018 roku, jej poprzedniczka zmuszona była utrzymywać swój stan w tajemnicy, skrywając ciążowe krągłości pod obszernym sari. Tuż po cesarskim cięciu wykonanym konspiracyjnie w szpitalu w Karaczi, wróciła do pracy, a wiadomość o przyjściu na świat dziewczynki o imieniu Bakhtawar dotarła wówczas jedynie do najbliższych członków rodziny polityczki. – Następnego dnia po zabiegu byłam w pracy, zapoznając się z rządowymi dokumentami i podpisując dekrety. Dopiero po czasie dowiedziałam się, że byłam pierwszą kobietą premier w historii, która urodziła dziecko w trakcie sprawowania urzędu – pisała we wspomnieniach cytowanych przez BBC.