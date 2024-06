Islandia wybrała prezydenta: kolejna kobieta na czele państwa

Przez ostatnie sześć lat businesswoman pełniła funkcję dyrektora generalnego firmy B Team, współpracując ze światowymi liderami zarówno z obszaru korporacyjnego, jak i z organizacji pozarządowych opowiadających się za przejrzystością w biznesie, ze szczególnym naciskiem na etykę zawodową, zrównoważony rozwój i równość płci. Jako międzynarodowy mówca, przyszła prezydent Islandii czterokrotnie występowała na scenie TED i prowadziła wykłady dla największych światowych firm.

Mąż i dwoje dzieci

Urodzona w islandzkim mieście Kópavogur, po ukończeniu studiów w zakresie biznesu i ekonomii, na 10 lat wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobywała pierwsze doświadczenia zawodowe w popularnych na całym świecie firmach produkujących słodkie przekąski oraz napoje gazowane. Po powrocie do kraju dołączyła do grupy, która tworzyła prywatny Uniwersytet w Reykjavíku działający jako spółka non-profit. W ramach aktywności na uczelni zainicjowała projekt „Auður í krafti kvenna” mający na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju zawodowym.

Prywatnie związana jest z przedsiębiorcą Björnem Skúlasonem, który w ramach własnej działalności zajmuje się sprzedażą suplementów zdrowotnych. Dorosłe dzieci małżonków studiują na uniwersytecie w Nowym Jorku – syn Tómas Bjartur – biznes, a córka Auður Ína – psychologię. Dwie siostry przyszłej pani prezydent są nauczycielkami przedszkolnymi.



Nazywana „la Doctora" ze względu na swoje imponujące wykształcenie, ogromną przewagą głosów wygrała wybory prezydenckie w Meksyku. – To wasze zwycięstwo! – dziękowała po ogłoszeniu wyników. Kim jest Claudia Sheinbaum i czym zajmowała się dotychczas?

Islandia na szczycie rankingu WEF

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) Global Gender Gap Report 2023 Islandia jest krajem o największej równości płci na świecie. Norwegia, Finlandia, Nowa Zelandia i Szwecja pojawiają się na liście w następnej kolejności, zamykając pierwszą piątkę. Dla porównania, Polska plasuje się na 60. pozycji, tuż za Brazylią, Panamą i Bangladeszem. Listę zamykają Algieria, Czad i Afganistan, znajdujące się odpowiednio na pozycjach 144., 145. i 146.

Halla Tómasdóttir będzie siódmym prezydentem kraju, w którym wybory odbywają się od 1944 roku. Wśród sześciu poprzedników funkcję tę raz pełniła kobieta, Vigdís Finnbogadóttir, sprawując urząd przez cztery kadencje w latach 1980-1996 i będąc jednocześnie pierwszą w historii świata kobietą wybraną na stanowisko głowy państwa w demokratycznych wyborach.