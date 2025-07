Naomi Campbell w teledysku Miley Cyrus: taniec i spacer jak na wybiegu mody

Umiejętności taneczne Naomi Campbell, którymi przed laty wykazała się we współpracy z Michaelem Jacksonem, okazały się przydatne również przy okazji nagrań do teledysku „Every Girl You’ve Ever Loved”. W trwającym ponad pięć minut nagraniu muza tunezyjskiego projektanta Azzedine Alaïa nie tylko profesjonalnie przechadza się po imitujących wybieg modowy przestronnych wnętrzach industrialnej hali, w której kręcono teledysk, ale i wykonuje energetyczny taniec w towarzystwie trzykrotnej zdobywczyni Grammy.

Wypowiadane wielokrotnie słowo „Pose” nadaje rytm przyjmowanym przez gwiazdy pozycjom: zaciśniętym pięściom, efektownym zatrzymaniom podobnym do tych, jakie wykonują modelki podczas sesji zdjęciowych, a wreszcie dynamicznemu zrzuceniu czarnych skórzanych płaszczy, pod którymi skrywają się opinające zgrabne sylwetki bohaterek gorsety, utrzymane w tej samej kolorystyce. – Nie pożyczam ubrań od moich przyjaciół. Naomi jest wyjątkiem – mówiła Miley Cyrus w rozmowie z „Variety”, podkreślając, że na potrzeby nagrań Naomi Campbell wypożyczyła archiwalne stroje z kolekcji francuskiego projektanta, Thierry’ego Muglera.



Naomi Campbell: zwrotka utworu napisana specjalnie dla niej

Słowa do utworu „Every Girl You’ve Ever Loved”, stworzone przez Miley Cyrus we współpracy z Michaelem Pollackiem, uwzględniały wersy wypowiadane przez Naomi Campbell. Poza wspomnianym „Pose”, wyraźnie nawiązującym do tytułowego „Vogue”, majestatycznie akcentowanego przez Madonnę w utworze z 1990 roku, modelka stanowczym tonem wygłasza też zwrotkę: Nie nosi zegarka, a mimo to nigdy się nie spóźnia / Ma taki wdzięk / Czy Botticelli namalował jej twarz? / Ma idealną twarz / Idealnie mówi po francusku / Może tańczyć całą noc / A mimo to nigdy się nie męczy. – Gdy przekazaliśmy jej tekst, nie znała jeszcze melodii utworu. To było niesamowite, gdy dowiedziałam się, że jej kwestia została nagrana tak szybko. I to w dodatku lepiej niż mogłabym to sobie wyobrazić – mówiła z uznaniem Miley Cyrus w rozmowie z „Variety”.

W trakcie owocnej współpracy nie zabrakło też komplementów skierowanych pod adresem wokalistki. – Miley jest pełna uroku, niezwykle utalentowana i uwielbiam wszystko, co robi – mówiła supermodelka w dokumentującym wspólną pracę nagraniu zamieszczonym na Instagramie. Reakcje fanów na projekt z udziałem obu gwiazd były natychmiastowe. – Obie wyglądacie wspaniale!; Ikony!; Najlepszy duet! – pisano w komentarzach.