Cara Delevingne w zaskakującej roli. Czy przypomina sławnego muzyka?

Cara Delevingne: spełnienie marzenia, którego nawet sobie nie uświadamiałam

Brytyjka mówi, że spotkanie z idolem od dawna było jej marzeniem, a muzyka Eltona Johna towarzyszyła jej od najmłodszych lat. – Powiedzieć, że jego twórczość wywarła na mnie wpływ, to zdecydowanie za mało – przyznaje. – Zaproszenie do udziału w produkcji i wcielenie się w rolę samego Eltona było marzeniem, którego nawet sobie nie uświadamiałam, dopóki się nie ziściło. Szczerze mówiąc, mogę codziennie wcielać się w tę rolę. Mam nadzieję, że pewnego dnia Elton będzie mógł mi się odwdzięczyć i zagrać mnie w filmie biograficznym, który jeszcze nie został wymyślony, napisany ani sfinansowany. Trzymam za to kciuki – żartuje modelka.

Elton John nie po raz pierwszy podejmuje współpracę z artystami młodszego pokolenia. W październiku 2021 roku do sprzedaży trafił album „The Lockdown Sessions” nagrany w trakcie pandemii Covid-19. Na płycie znajdują się między innymi utwory „Cold Heart” czy „After All” wykonane w duetach odpowiednio z Dua Lipą oraz Charlie’m Puthem. Godne odnotowania jest też nowatorskie wykonanie ikonicznej ballady zespołu Metallica „Nothing Else Matters”, w którym większość partii wokalnych wyśpiewuje obdarzona charakterystycznym niskim głosem Miley Cyrus. Również inny przebój minionych dekad, „It’s a Sin” duetu Pet Shop Boys zyskał nową aranżację powstałą we współpracy z wokalistą zespołu Years & Years, 34-letnim Ollym Alexandrem. Wydana rok później reedycja albumu zawierała miedzy innymi takie piosenki jak „Merry Christmas” oraz „Hold Me Closer”, w wykonaniu których towarzyszyli artyście Ed Sheeran oraz Britney Spears.



Elton John i Dua Lipa: niepowtarzalny duet w Royal Albert Hall

Choć artysta w lipcu 2023 roku zakończył trwającą 5 lat pożegnalną trasę koncertową „Farewell Yellow Brick Road”, w październiku minionego roku triumfalnie powrócił na scenę, zaskakując fanów swoim gościnnym występem w Royal Albert Hall. Gwiazdą wieczoru była wprawdzie Dua Lipa, jednak po odśpiewaniu utworów ze swojej najnowszej płyty, „Radical Optimism”, zachęciła zgromadzonych do powitania, jak to ujęła, „artysty, który nie wymaga przedstawienia”. Wokaliści wspólnie wykonali utwór „Cold Heart”, bazujący na pochodzącej z 1989 roku balladzie „Sacrifice” oraz utworach „Rocket Man", „Kiss the Bride” i „Where's the Shoorah?”.

W minionym roku miała miejsce premiera filmu dokumentalnego poświęconego twórczości legendarnego muzyka, „Elton John: Never Too Late”. W nagraniu artysta wspomina między innymi występ na żywo z Johnem Lennonem w Madison Square Garden w 1974 roku. Wtedy też założyciel grupy The Beatles po raz ostatni pojawił się na scenie. W nagraniu autor hitu „Candle in the Wind” podkreślił też, że w przeszłości marzył jedynie o tym, by zostać autorem tekstów piosenek. Czas pokazał, że warto było napisane piosenki jeszcze samodzielnie wyśpiewać.