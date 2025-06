Mariah Carey odbiera nagrodę i w wielkim stylu powraca na scenę muzyczną

– Jeśli już doczekasz się pierwszej nagrody BET, niech będzie to od razu Ultimate Icon – żartowała 56-letnia artystka, z uśmiechem wyśpiewując nazwę wyróżnienia i rozpoczynając przemowę godną muzycznej ikony. – Moje życie i karierę można określić mianem niesamowitej przygody. Oszczędzę wam dziś długiej, rozwlekłej sagi na ten temat, ponieważ i tak wszystko zostało opisane w mojej książce – mówiła rozbawiona, co publiczność przyjmowała gromkimi oklaskami, raz po raz przerywając wystąpienie gwiazdy. Jakie tematy zostały poruszone w kwiecistej przemowie i kto jeszcze odebrał podobne nagrody na scenie The Peacock Theater w Los Angeles?



Mariah Carey: nadszedł czas, bym wreszcie poznała własną wartość

Przyznawane od 2001 roku nagrody telewizji BET wręczane były takim wybitnym artystom jak między innymi Whitney Houston, James Brown, Diana Ross, Prince, Lionel Richie czy Mary J. Blige. Wyróżnienie Ultimate Icon, zapoczątkowane w 2015 roku, trafiło między innymi do Janet Jackson, Debry L. Lee czy Tylera Perry’ego. W tym roku w tej prestiżowej kategorii zarezerwowanej dla artystów, którzy w mijających miesiącach mieli największy wpływ na takie dziedziny sztuki jak muzyka, taniec czy film, nagrodzono aż czterech twórców: Mariah Carey, Jamie Foxx, Snoop Dogg oraz wokalistę gospel Kirka Franklina. – To prawdziwy zaszczyt otrzymać wyróżnienie wraz z artystami tej rangi. Bardzo was kocham i cenię. Serdecznie gratuluję wam wygranej – mówiła autorka hitu „Without You”, odbierając swoją statuetkę.

Choć zgodnie z zapowiedzią nie zagłębiała się przy tym w historię swojej trwającej od początku lat 90. kariery muzycznej, pokusiła się o przekazanie zgromadzonym kilku cennych porad, które jej samej pomagają łaskawym okiem spojrzeć na własne poczynania artystyczne czy niepowodzenia. – Sporo czasu zajęło mi zrozumienie, że życie jest zbyt krótkie, by oczekiwać akceptacji ze strony innych osób. Dotychczas za bardzo się na tym skupiałam – przyznała. – Nadszedł czas, bym wreszcie poznała własną wartość. Mój sukces, moje wspaniałe cechy i wreszcie moja „ikoniczność” – zaznaczyła, wykonując w powietrzu gest symbolizujący cudzysłów – to wszystko sprawiło, że zostałam doceniona i za to bardzo dziękuję. Zachęcam każdego do zaakceptowania siebie, docenienia własnej wartości i uwierzenia w swój talent. Możecie być kimkolwiek chcecie, bylebyście pozostali przy tym „ikoniczni” – spuentowała.