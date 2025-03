Lady Gaga dotarła do ważnego punktu w życiu. „Zajęło mi to dwie dekady”

Lady Gaga: obecnie czuję się pewnie jako artystka. Zajęło mi to 20 lat

20-letnie doświadczenie sceniczne, liczne nagrody i projekty realizowane we współpracy z największymi gwiazdami muzyki i kina pozwoliły wszechstronnej artystce zrozumieć, że to właśnie ona ma pełną kontrolę nad swoją działalnością. Jako pomysłodawczyni projektów, które sygnuje własnym nazwiskiem, może w pełni realizować własne zamysły, bez konieczności uzyskania aprobaty ze strony innych członków zespołów muzycznych, z którymi pracuje. – Obecnie czuję się pewnie jako muzyk, autor tekstów piosenek i producent, a także jako artysta. Wiem, że może to zabrzmieć głupio, ale dojście do takiego momentu mojej kariery i poczucie, że jestem poniekąd szefem mojej własnej działalności artystycznej, zajęło mi dwie dekady – wyznaje.

W wywiadzie dla BBC udzielonym w przeddzień premiery albumu „Mayhem”, autorka hitu „Paparazzi” przyznała, że w przeszłości wiele osób próbowało przypisywać sobie jej zasługi w zakresie twórczości muzycznej czy wizerunku scenicznego. Świadomość tych nadużyć sprawiła, że jako dojrzała artystka, Lady Gaga w najnowszym albumie zdecydowała się na referencje do wcześniejszych utworów: „Poker Face”, „Just Dance”, „Born This Way” czy „Bad Romance”. – Chciałam powrócić do niektórych motywów muzycznych znanych z moich poprzednich utworów, aby symbolicznie podkreślić, że każdy z nich był moją własną inwencją. Wszystkie dotychczasowe dzieła stanowią efekt mojej wizji artystycznej. Pochodzą ode mnie – podkreślała.



Lady Gaga: jak szczęśliwy związek wpłynął na jej najnowszą muzykę?

Dostępny w sprzedaży od 7 marca album „Mayhem” powstał w dużej mierze dzięki ważnym wydarzeniom w życiu prywatnym artystki. Od 2020 roku Lady Gaga jest w szczęśliwym związku z przedsiębiorcą, Michaelem Polanskym. Para w ubiegłym roku oficjalnie potwierdziła zaręczyny, a romantyczny moment umieszczenia pierścionka na palcu serdecznym Lady Gagi został uwieczniony w piosence „Blade of Grass”. Tytuł utworu nawiązuje do biżuterii, którą 39-latka otrzymała od ukochanego w dniu zaręczyn: pierścienia z kilkoma źdźbłami trawy osadzonymi w żywicy. – Gdybym kiedyś chciał ci się oświadczyć, jak powinienem to zrobić? – miał zapytać Michael Polansky przyszłą narzeczoną. – Po prostu weź źdźbło trawy z ogrodu za domem i owiń je wokół mojego palca. To mnie bardzo uszczęśliwi – wspomina artystka w cytowanym wywiadzie dla BBC.

Poza pomysłem na nową piosenkę, Michael Polansky namówił też ukochaną do tego, by najnowszy album miał charakter popowy. – Powiedział mi: bardzo cię kocham i chciałbym, abyś tworzyła muzykę pop – wspomina artystka. Swój głos w kwestii nakierowania wokalistki na ten rodzaj muzyki zabrał też sam zainteresowany. – Już podczas poprzedniej trasy koncertowej, „Chromatica Tour”, widziałem, jaki ogień wzbudza w niej wykonywanie właśnie takiej muzyki. Chciałem, aby utrzymała tę radość w sobie i kontynuowała tworzenie muzyki, która ją uszczęśliwia – wyjaśniał w rozmowie z „Vogue” w minionym roku.