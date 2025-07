Sarah Jessica Parker: jak można nie lubić Carrie?

Aktorka, która w swoim zawodowym portfolio ma również udział w takich filamch, jak między innymi „Miłość na zamówienie”, „Trudne wybory”, „Recepta na szczęście”, „Słyszeliście o Morganach?” czy „Jak ona to robi?”, już kilka tygodni temu wyraziła swoje zdziwienie na temat dezaprobaty wobec poczynań jej bohaterki. – Cóż to za nowy trend, że ludzie nie lubią Carrie? Jak można nie lubić Carrie? – pytała retorycznie koleżankę z planu, we wspomnianym podcaście „Are you a Charlotte?”.

Wśród licznych wywiadów, jakich udzieliła absolwentka American Ballet Theatre w związku z rolą Carrie Bradshaw, był też i ten, w którym zapytano ją o wpływ, jaki serial wywarł na młode mieszkanki Nowego Jorku. – Mniej więcej rok po ukazaniu się na antenie pierwszego odcinka serialu zauważyłam, że w mieście pojawia się coraz więcej czteroosobowych grup przyjaciółek, które wspólnie spędzają czas w kawiarniach, restauracjach i klubach, a także przechadzają się po ulicach Nowego Jorku, prezentując swoje piękne stylizacje – mówiła ze śmiechem w udzielonym w czerwcu bieżącego roku wywiadzie dla Alex Cooper, gospodyni podcastu „Call Her Daddy”. Zaobserwowana tendencja miała wyraźnie nawiązywać do niezliczonych scen serialu, w których cztery przyjaciółki: Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones i Miranda Hobbes, spędzały godziny na niekończących się dyskusjach poświęconych rozterkom w relacjach damsko-męskich, trudnym decyzjom zawodowym czy planom na kolejne fascynujące spotkania w najmodniejszych miejscach na mapie Nowego Jorku.

Może i Carrie podejmowała niewłaściwe decyzje, wydawała fortunę na szpilki, które piętrzyły się w garderobie jej nowojorskiego mieszkania, a stałość w uczuciach nie była jej najmocniejszą stroną, jednak nie bez powodu show z jej udziałem doczekało się tak wielu kontynuacji, a dyskusje o jej poczynaniach toczone są od niemal trzech dekad.

