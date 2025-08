Wiadomość o pojawieniu się tajemniczego inwestora gotowego wpłacić zaległą kwotę okazała się przełomowa dla realizacji filmu. Producenci powstałego w 2014 roku obrazu dopiero po wielu miesiącach dowiedzieli się, że osobą, która uratowała ich projekt, była Eva Longoria. – Jak tylko otrzymaliśmy to potwierdzenie, następnego dnia zaprosiliśmy ją na lunch do Chateau Marmont, aby odwdzięczyć się jej za szczodry gest, wiedząc jednocześnie, że takie podziękowanie to w tym wypadku za mało – podkreśla Stahelski. – Do dziś często wspominamy z Evą, że miała dobre przeczucie w sprawie naszego filmu. Ona żartuje, że nie do końca wiedziała, czy będzie to udana inwestycja, jednak po zapoznaniu się ze scenariuszem uznała go za dziwny, ale ciekawy. Mam nadzieję, że ta inwestycja jej się zwróciła i pozwoliła jej zarobić miliony dol. – zaznacza.



Eva Longoria: jednego byłam pewna. Uwielbiam inwestować w ludzi

Zapytana o słuszność podjętej decyzji, Eva Longoria potwierdza, że wprawdzie była to jej pierwsza tego typu inwestycja, jednak wysiłek podjęty przez twórców filmu w celu realizacji projektu utwierdził ją w przekonaniu co do jej słuszności. – Chciałabym móc powiedzieć, że byłam geniuszem inwestycyjnym i doskonale wiedziałam, że moje działania są prawidłowe. Nie, nic z tych rzeczy – wspomina gwiazda serialu „Gotowe na wszystko” w rozmowie z „Business Insider”. – Pamiętam, że otrzymałam wtedy telefon od mojego agenta, który powiedział, że warto byłoby zainwestować pieniądze i choć nie do końca wiedziałam, jak takie procedury przebiegają, jednego byłam pewna: uwielbiam inwestować w ludzi. Możesz mi powiedzieć, że chcesz otworzyć farmę kurczaków, ale jeśli jesteś pasjonatem tego, co robisz i włożyłeś mnóstwo pracy w to, by osiągnąć swój cel, to masz moją przychylność. Chad Stahelski i David Leitch wykonali swoją pracę, poświęcając 10 000 godzin na produkcję filmu. Obejrzeli wszystkie złe filmy i wiedzieli, jak zrobić ten dobry. To mnie przekonało. Niewątpliwie byli pasjonatami tego, co robią i wiedziałam, że stworzą wyjątkowy produkt – podkreśla w cytowanej rozmowie.

Odtwórczyni roli wyrachowanej Gabrielle Solis w serialu „Gotowe na wszystko”, znana też z takich produkcji jak „Cristiada”, „Mroczna prawda”, „Frontera”, „Lowriders” czy „Ziemia kobiet”, do dziś otrzymuje tantiemy za współfinansowanie produkcji filmu „John Wick”. Na pytanie o ich wysokość, odpowiada wprost. – Musiałabym sprawdzić dokładną kwotę, ale na pewno co najmniej dwukrotność tego, co zainwestowałam – zaznacza.



Eva Longoria: Keanu Reeves i ja wypiliśmy toast za Johna Wicka

Sukces filmu pozwolił twórcom odważnie inwestować w kolejne jego części. W 2017 roku pojawił się jego sequel, „John Wick 2”, dwa lata później trzecia część, o podtytule „Parabellum”, a w 2023 czwarty film serii. W maju bieżącego roku miała miejsce premiera spin-offu zatytułowanego „Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka” i opowiadającego historię tancerki baletu, Eve, szkolonej przez tę samą organizację, w której swoje kursy odbywał tytułowy bohater serii. Jak podaje „Variety”, wszystkie części obsypanej nagrodami franczyzy filmowej przyniosły zysk przekraczający miliard dol. Z okazji dziesięciolecia powstania pierwszej części przygód byłego płatnego mordercy, Eva Longoria otrzymała propozycję od odtwórcy głównej roli. – Keanu Reeves i ja często spotykamy się za sprawą wspólnych przyjaciół. Któregoś razu powiedział, że chciałby zaprosić mnie na kolację z okazji okrągłych urodzin filmu. Tym sposobem wypiliśmy toast za Johna Wicka – wspomina.