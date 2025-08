Nasza duma narodowa, nasz głos na świecie, witaj w domu, Dua Lipa! – pisała na Instagramie prezydent Kosowa, zamieściwszy nagranie z uroczystości przyznania obywatelstwa kraju autorce takich hitów jak „New Rules”, „Don’t Start Now” czy „Be the One”. Zdobywczyni trzech nagród Grammy, dziesięciokrotnie nominowana do tej nagrody, przybyła do Kosowa na występ podczas Sunny Hill Festival odbywającego się w Prisztinie w dniach 1–3 sierpnia.

Reklama Reklama

Ceremonia wręczenia obywatelstwa odbyła się w przeddzień festiwalu, a wśród zaproszonych znalazł się też ambasador Wielkiej Brytanii w Kosowie, Jonathan Hargreaves. Gwiazdę powitał chór dziecięcy wykonujący jeden z jej najpopularniejszych utworów, „Levitating”. Dua, której imię w języku albańskim oznacza „miłość”, pochodzi z rodziny albańskich imigrantów z Kosowa. W latach 90. XX wieku jej rodzice, Anesa i Dukagjin, wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie, gdzie na świat przyszło troje ich potomstwa: córki Dua i Rina oraz syn Gjin. Choć kariera muzyczna uzdolnionej artystki rozwija się w zawrotnym tempie, gwiazda z dumą mówi o swoim pochodzeniu, w licznych wywiadach podkreślając swoje albańsko-kosowskie korzenie.



Dua Lipa: „Hotter than Hell” przepustką do sławy

W wieku jedenastu lat Dua Lipa wraz z rodzicami i dwojgiem młodszego rodzeństwa powróciła do Kosowa. Zapoczątkowana jeszcze w Londynie nauka śpiewu w prywatnej szkole specjalizującej się w edukacji młodych artystów, Sylvia Young Theatre School, pozostawiła w niej jednak na tyle trwały ślad, że kilka lat później zapragnęła ponownie wyjechać do Wielkiej Brytanii, by tam spróbować swoich sił jako wokalistka. Miała zaledwie 15 lat, gdy jej rodzice wyrazili zgodę na samotną podróż córki. – To może brzmieć niedorzecznie, ale biorąc pod uwagę fakt, że Dua w tak młodym wieku była bardzo dojrzała i odpowiedzialna, mieliśmy przeświadczenie, że poradzi sobie świetnie. W pełni ufaliśmy naszej córce i łączyła nas z nią bardzo silna więź – wspominał w programie „The 60 Minutes Interview” tata wokalistki, będący obecnie jej menedżerem i sam mający doświadczenie muzyczne jako lider i gitarzysta kosowskiego zespołu rockowego Oda.

Kredyt zaufania udzielony piętnastolatce nie został zaprzepaszczony. Nagrywane regularnie covery znanych utworów takich jak między innymi „If I Ain’t Got You” autorstwa Alicii Keys, „Beautiful” Christiny Aguilery czy „Say My Name” Destiny’s Child szybko zyskały popularność w sieci. Jednocześnie przedsiębiorcza nastolatka dorywczo pracowała jako modelka i kelnerka. Dzięki umowie podpisanej z jedną z brytyjskich agencji modelek zdobyła zlecenie na wykonanie piosenki reklamującej popularny program telewizyjny, „X Factor”, a przy okazji przyjmowania zamówień na drinki w barze, w którym pracowała, nawiązała kontakt z przedstawicielami firmy Tap Management. To oni namówili ją, by zrezygnowała z dorywczego zajęcia na rzecz nagrywania muzyki. Opłacenie miesięcznego wynagrodzenia było istotnym atutem przemawiającym za słusznością tej decyzji. W trakcie jednej z sesji nagraniowych powstała piosenka „Hotter than Hell”, dzięki której młodą artystką zainteresowała się wytwórnia Warner Records. Niespełna trzy lata po opuszczeniu Kosowa, osiemnastoletnia wówczas wokalistka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy.