Andersonowie jednak nie otrzymali ani udziałów, ani formalnego uznania. Ich nazwiska nie pojawiły się w żadnym materiale promocyjnym. Próby kontaktu z Wham-O kończyły się zbywaniem. W 1961 roku para wniosła pozew przeciwko firmie. Sprawa zakończyła się ugodą: kilka tysięcy dolarów i brak dalszych roszczeń. Firma tłumaczyła, że moda na hula-hoop szybko minęła i nie przyniosła realnych zysków. Joan Anderson przez kolejne dekady obserwowała, jak jej pomysł żyje własnym życiem – bez niej.

Przemilczana historia hula-hoop i Joan Anderson

W oficjalnych wersjach historii, które krążyły w mediach i materiałach PR firmy Wham-O, pojawiała się nieokreślona „australijska przyjaciółka”, która zaprezentowała obręcz. Anderson publicznie prostowała te informacje: „Myślę, że to denerwowało mnie bardziej niż cokolwiek innego. Nigdy nie zostało to poprawnie nazwane. Nie byłam „przyjaciółką” – informowała, ale przez lata nie miała okazji, by powiedzieć całemu światu, jak naprawdę wyglądała ta historia.

Wszystko zmieniło się przypadkiem w 2016 roku, gdy jej córka opowiadała historię w restauracji, a przy sąsiednim stoliku siedziała matka filmowczyni Amy Hill. Ta zainteresowała się opowieścią i razem z mężem, Chrisem Riessem, nakręciła krótkometrażowy dokument Hula Girl. Film miał premierę na Tribeca Film Festival w 2018 roku i wywołał poruszenie w mediach. Joan – wówczas 94-letnia – po raz pierwszy wystąpiła publicznie jako osoba stojąca za nazwą i rozpoznawalnością hula-hoop. Dokument, o którym mowa, przywrócił jej należne miejsce w narracji popkulturowej. Wcześniej ta godna uwagi historia była tylko rodzinną legendą. Mąż Joan prowadził firmę produkującą maszyny do drewna, ona zajmowała się domem. Do końca życia Joan Anderson mieszkała w Carlsbad w Kalifornii. Była aktywna, pływała, grała w brydża i zachowała pogodę ducha. W jej mieszkaniu wciąż stała oryginalna obręcz z Australii.