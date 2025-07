Wyznacznikiem sukcesu finansowego dla ponad 2/3 osób w wieku 18-34 lat jest posiadanie oszczędności – wynika ze wspomnianego raportu. Dla licznego i wciąż rosnącego grona badanych sukces to także brak długów i kredytów. Ta odpowiedź niemal dogoniła w zestawieniach „wysokie zarobki” oraz wyprzedziła „posiadanie własnego domu”, zupełnie deklasując przy tym symbole statusu sprzed lat – samochód i podróże.

Jak pokolenie Z definiuje sukces finansowy?

Co siódma młoda osoba w Polsce uznaje siebie za człowieka sukcesu – przynajmniej w kategoriach finansowych. Choć to wciąż mniejszość, to widać, że parametr, o którym mowa, rośnie wraz z wiekiem badanych – od 7 proc. dla najmłodszych dorosłych do 19 proc. u wczesnych trzydziestolatków. Jednocześnie aż 61 proc. ich rówieśników, wierzy, że w przyszłości osiągnie sukces finansowy.

Jeśli chodzi o zestawienie otrzymanych wyników badania z danymi z jego ubiegłorocznej edycji lat, to 63 na 68 proc. wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że oznaką sukcesu finansowego jest dla nich posiadanie oszczędności. Zwiększył się też z 54 na 59 proc. udział osób uznających, że powodzenie w finansach to brak długów i kredytów. Nieco wyżej (60 proc.) są wysokie zarobki, a niżej (58 proc.) posiadanie własnego mieszkania.

Badanie pokazuje też, że młodzi bynajmniej nie ograniczają wydatków konsumpcyjnych – m.in. na ubrania, podróże, jedzenie w restauracjach – ale nie patrzą na nie w kategoriach życiowych osiągnięć. Większość młodych (61 proc.) uznaje, że sukces finansowy dopiero przed nimi, a 43 proc. zamierza zainwestować w rozwój osobisty.