Pokolenie Z pada ofiarą niebezpiecznej mody finansowej. „Kwestia nieświadomości”

Jeszcze jeden mit związany z używaniem kart kredytowych dotyczy ich wpływu na zdolność kredytową. Blisko co czwarty badany (24 proc.) uważa, że korzystanie z tego rodzaju płatności negatywnie wpływa na możliwość zaciągnięcia kredytu, a tymczasem eksperci zauważają, że jest dokładnie odwrotnie. Regularne spłaty budują historię kredytową i zwiększają wiarygodność klienta w oczach banków, co może nawet pomóc np. w uzyskaniu kredytu hipotecznego w przyszłości.

Płatności odroczone zmniejszają zdolność kredytową?

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiciele pokolenia Z bardzo chętnie robią zakupy online i korzystają przy tym ze wspomnianych już wcześniej płatności odroczonych dostępnych „automatycznie” w serwisach zakupowych, eksperci podkreślają, że to właśnie ta moda może mieć nie najlepszy wpływ na zdolność kredytową młodych, która często i tak jest dla nich problemem. Jak to działa? W rejestrze BiK każdy zakup finansowany za pomocą odroczonych płatności jest odnotowywany jako nowa umowa kredytowa. W przypadku, gdy klient ma zawartych wiele takich umów i stara się np. kredyt hipoteczny, może to być źle postrzegane przy podejmowaniu decyzji w jego sprawie. Co ważne: zadłużenie na karcie kredytowej widnieje w rejestrze BiK jako „pojedyncze” obciążenie.

Choć cytowane badanie dowodzi, że młodzi Polacy potrafią rozsądnie używać karty kredytowej – tylko 13 proc. respondentów wypłaca nią gotówkę z bankomatu, co pokazuje, że mają świadomość opłat związanych z taką operacją – jego wyniki pokazują też, że ogólna świadomość na temat tego, jak działają karty, jest raczej niska. Około 40 proc. badanych na większość pytań o jej działanie i konsekwencje używania odpowiadało „nie wiem”. Zdaniem ekspertów konieczna jest edukacja w tym zakresie. Pozwoli to uniknąć błędów decyzyjnych co do dokonywanych ruchów finansowych.

Źródło:

Badanie ilościowe Banku BNP Paribas dot. kart kredytowych wykonane na platformie Omnisurv by IQS w grudniu 2024 r. Próba ogólnopolska N=500; wiek: 18-30.