Aktualizacja: 27.11.2025 17:08 Publikacja: 27.11.2025 12:09
Nowe badanie pokazało wyraźny kierunek ewolucji potrzeb i myślenia o życiu osób zamożnych.
Foto: Adobe Stock
Badanie, łączące metody ilościowe i jakościowe, objęło osoby z rocznymi dochodami od 240 do 600 tys. zł brutto oraz powyżej 600 tys. zł brutto. Wyniki rzucają światło na to, jak różnorodne są drogi do sukcesu finansowego i z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby zamożne.
Z zebranych danych i ich analiz wynika m.in., że mężczyźni częściej deklarują finansową pewność siebie, są bardziej zainteresowani finansami (86 proc. vs 62 proc. kobiet), chętniej o nich rozmawiają (69 proc. vs 49 proc.) i mówią, że zarządzanie majątkiem to dla nich przyjemność (79 proc. vs 55 proc.). Częściej identyfikują się z kategorią „bogaty” (50 proc. vs 35 proc.), a nawet ją eksponują. Kobiety z kolei częściej sygnalizują barierę informacyjną (co trzecia nie ma pewności, czy dana usługa, np. private/premium banking jest dla niej) i mocniej akcentują długoterminowe bezpieczeństwo, np. obawiają się tego, czy będą miały godną starość.
Czytaj więcej
Tylko 4,5 proc. kobiet w Polsce deklaruje bardzo wysoki dobrostan, a aż 90 proc. przyznaje, że co...
Rodzina jest priorytetem dla obu płci, natomiast są różnice dotyczące sposobu spędzania dodatkowego wolnego czasu: kobiety częściej wskazują podróże (52 proc. vs 38 proc.) i rozwój osobisty (19 proc. vs 7 proc.), a mężczyźni częściej mówią o chęci spędzania go z najbliższą rodziną (51 proc. vs 40 proc.), co może wynikać z ich dotychczasowego mocnego zaangażowania w pracę.
– W kontekście dróg do zamożności, w najwyższym progu dochodów (powyżej 600 tys. zł rocznie) w próbie dominowali mężczyźni (71 proc.), 35+ z przewagą osób starszych, często z bardzo dobrym wykształceniem (duży odsetek osób z doktoratem), prowadzący własną działalność gospodarczą – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Zamożne kobiety częściej deklarowały dochody 240–600 tys. zł i częściej pracują na umowie o pracę. Ogółem widać kilka stylów budowania majątku, które powtarzają się zarówno w odpowiedziach mężczyzn, jak i kobiet. Są to: budowanie firmy od młodego wieku, kariera korporacyjna (stopniowy awans), inwestowanie z kapitałem rodzinnym, wąska specjalizacja oraz zmiana ścieżki zawodowej – wyjaśnia.
Badanie pokazało też bardzo wyraźny kierunek ewolucji potrzeb i myślenia o życiu osób zamożnych. Ankietowani wspominali, że wcześniej dominowała u nich chęć szybkiego zarobku i skłonność do ryzykownych inwestycji. Priorytety jednak się zmieniły – kiedyś zależało im głównie na pieniądzach, dzisiaj ważniejsze stały się spokój i stabilność. Zmienia się też stosunek do konsumpcji – wcześniej sukces kojarzony był z nowymi autami, egzotycznymi wakacjami i osiągnięciami na pokaz. Teraz zamożni doceniają swoją prywatność, spokój i czas z rodziną.
Czytaj więcej
GUS opublikował dane dotyczące różnic w wynagrodzeniach Polaków w zależności od wieku, płci i mie...
Mając to na uwadze, można zadać pytanie, czy w najbliższym czasie coś jeszcze będzie szczególnie zyskiwało, a coś traciło na wartości dla tej grupy społecznej w tym kontekście?
– Widzimy zmianę definicji zamożności: od konsumpcji „na pokaz” ku wartościom niematerialnym: wolności, brakowi ograniczeń bezpieczeństwu i stabilności – mówi Ewa Łuniewska. Zapytani o plany na najbliższe pięć lat, zamożni Polacy najczęściej wskazywali na chęć poprawy zdrowia i stylu życia (62 proc.), dalej powiększanie majątku i inwestycje (54 proc.), podróże i zwiedzanie świata (42 proc.), więcej wolnego czasu (41 proc.) oraz zacieśnianie więzi z najbliższymi (38 proc.). W dłuższym horyzoncie rośnie też znaczenie spokojnej emerytury i edukacji dzieci. Na wartości tracą prestiż, status materialny i ostentacyjne wydatki. Tak więc pieniądze mają działać jak narzędzie do lepszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia, niekoniecznie do imponowania innym. Można to nazwać taką „normalnością plus”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Badanie, łączące metody ilościowe i jakościowe, objęło osoby z rocznymi dochodami od 240 do 600 tys. zł brutto oraz powyżej 600 tys. zł brutto. Wyniki rzucają światło na to, jak różnorodne są drogi do sukcesu finansowego i z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby zamożne.
Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje zastraszające statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet i dziewczynek....
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Kobiety nie są bezpieczne w sieci – alarmują eksperci z działającej przy ONZ organizacji UN Women. Nowy raport w...
Najnowsze badanie pokazało, że Polacy wyjątkowo lubią sprzęt, który wyręcza ich obwiązkach domowych powszechnie...
Dotychczasowe restrykcyjne zasady dotyczące koloru włosów, paznokci i piercingu u pracownic i pracowników przest...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Przy okazji szczytu G20 w Republice Południowej Afryki odbędzie się ogólnokrajowy „fioletowy” strajk kobiet. Ini...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas