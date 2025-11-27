Badanie, łączące metody ilościowe i jakościowe, objęło osoby z rocznymi dochodami od 240 do 600 tys. zł brutto oraz powyżej 600 tys. zł brutto. Wyniki rzucają światło na to, jak różnorodne są drogi do sukcesu finansowego i z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby zamożne.

Reklama Reklama

Jak kobiety i mężczyźni w Polsce postrzegają dziś zamożność?

Z zebranych danych i ich analiz wynika m.in., że mężczyźni częściej deklarują finansową pewność siebie, są bardziej zainteresowani finansami (86 proc. vs 62 proc. kobiet), chętniej o nich rozmawiają (69 proc. vs 49 proc.) i mówią, że zarządzanie majątkiem to dla nich przyjemność (79 proc. vs 55 proc.). Częściej identyfikują się z kategorią „bogaty” (50 proc. vs 35 proc.), a nawet ją eksponują. Kobiety z kolei częściej sygnalizują barierę informacyjną (co trzecia nie ma pewności, czy dana usługa, np. private/premium banking jest dla niej) i mocniej akcentują długoterminowe bezpieczeństwo, np. obawiają się tego, czy będą miały godną starość.

Rodzina jest priorytetem dla obu płci, natomiast są różnice dotyczące sposobu spędzania dodatkowego wolnego czasu: kobiety częściej wskazują podróże (52 proc. vs 38 proc.) i rozwój osobisty (19 proc. vs 7 proc.), a mężczyźni częściej mówią o chęci spędzania go z najbliższą rodziną (51 proc. vs 40 proc.), co może wynikać z ich dotychczasowego mocnego zaangażowania w pracę.

– W kontekście dróg do zamożności, w najwyższym progu dochodów (powyżej 600 tys. zł rocznie) w próbie dominowali mężczyźni (71 proc.), 35+ z przewagą osób starszych, często z bardzo dobrym wykształceniem (duży odsetek osób z doktoratem), prowadzący własną działalność gospodarczą – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Zamożne kobiety częściej deklarowały dochody 240–600 tys. zł i częściej pracują na umowie o pracę. Ogółem widać kilka stylów budowania majątku, które powtarzają się zarówno w odpowiedziach mężczyzn, jak i kobiet. Są to: budowanie firmy od młodego wieku, kariera korporacyjna (stopniowy awans), inwestowanie z kapitałem rodzinnym, wąska specjalizacja oraz zmiana ścieżki zawodowej – wyjaśnia.