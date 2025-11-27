Reklama
„Normalność plus”. Zamożni ludzie w Polsce zmienili priorytety. Wyniki badania

Zamożni Polacy przeszli długą drogę – od pracy po nocach i konsumpcji na pokaz do stawiania na spokój, relacje i równowagę. To wniosek z badania „Oblicza Polskiej Zamożności” zrealizowanego na zlecenie ING Banku Śląskiego.

Publikacja: 27.11.2025 12:09

Nowe badanie pokazało wyraźny kierunek ewolucji potrzeb i myślenia o życiu osób zamożnych.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Badanie, łączące metody ilościowe i jakościowe, objęło osoby z rocznymi dochodami od 240 do 600 tys. zł brutto oraz powyżej 600 tys. zł brutto. Wyniki rzucają światło na to, jak różnorodne są drogi do sukcesu finansowego i z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby zamożne.

Jak kobiety i mężczyźni w Polsce postrzegają dziś zamożność?

Z zebranych danych i ich analiz wynika m.in., że mężczyźni częściej deklarują finansową pewność siebie, są bardziej zainteresowani finansami (86 proc. vs 62 proc. kobiet), chętniej o nich rozmawiają (69 proc. vs 49 proc.) i mówią, że zarządzanie majątkiem to dla nich przyjemność (79 proc. vs 55 proc.). Częściej identyfikują się z kategorią „bogaty” (50 proc. vs 35 proc.), a nawet ją eksponują. Kobiety z kolei częściej sygnalizują barierę informacyjną (co trzecia nie ma pewności, czy dana usługa, np. private/premium banking jest dla niej) i mocniej akcentują długoterminowe bezpieczeństwo, np. obawiają się tego, czy będą miały godną starość.

Rodzina jest priorytetem dla obu płci, natomiast są różnice dotyczące sposobu spędzania dodatkowego wolnego czasu: kobiety częściej wskazują podróże (52 proc. vs 38 proc.) i rozwój osobisty (19 proc. vs 7 proc.), a mężczyźni częściej mówią o chęci spędzania go z najbliższą rodziną (51 proc. vs 40 proc.), co może wynikać z ich dotychczasowego mocnego zaangażowania w pracę.

– W kontekście dróg do zamożności, w najwyższym progu dochodów (powyżej 600 tys. zł rocznie) w próbie dominowali mężczyźni (71 proc.), 35+ z przewagą osób starszych, często z bardzo dobrym wykształceniem (duży odsetek osób z doktoratem), prowadzący własną działalność gospodarczą – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Zamożne kobiety częściej deklarowały dochody 240–600 tys. zł i częściej pracują na umowie o pracę. Ogółem widać kilka stylów budowania majątku, które powtarzają się zarówno w odpowiedziach mężczyzn, jak i kobiet. Są to: budowanie firmy od młodego wieku, kariera korporacyjna (stopniowy awans), inwestowanie z kapitałem rodzinnym, wąska specjalizacja oraz zmiana ścieżki zawodowej – wyjaśnia. 

Zmieniają się potrzeby zamożnych Polek i Polaków

Badanie pokazało też bardzo wyraźny kierunek ewolucji potrzeb i myślenia o życiu osób zamożnych. Ankietowani wspominali, że wcześniej dominowała u nich chęć szybkiego zarobku i skłonność do ryzykownych inwestycji. Priorytety jednak się zmieniły – kiedyś zależało im głównie na pieniądzach, dzisiaj ważniejsze stały się spokój i stabilność. Zmienia się też stosunek do konsumpcji – wcześniej sukces kojarzony był z nowymi autami, egzotycznymi wakacjami i osiągnięciami na pokaz. Teraz zamożni doceniają swoją prywatność, spokój i czas z rodziną.

Mając to na uwadze, można zadać pytanie, czy w najbliższym czasie coś jeszcze będzie szczególnie zyskiwało, a coś traciło na wartości dla tej grupy społecznej w tym kontekście?

– Widzimy zmianę definicji zamożności: od konsumpcji „na pokaz” ku wartościom niematerialnym: wolności, brakowi ograniczeń bezpieczeństwu i stabilności – mówi Ewa Łuniewska. Zapytani o plany na najbliższe pięć lat, zamożni Polacy najczęściej wskazywali na chęć poprawy zdrowia i stylu życia (62 proc.), dalej powiększanie majątku i inwestycje (54 proc.), podróże i zwiedzanie świata (42 proc.), więcej wolnego czasu (41 proc.) oraz zacieśnianie więzi z najbliższymi (38 proc.). W dłuższym horyzoncie rośnie też znaczenie spokojnej emerytury i edukacji dzieci. Na wartości tracą prestiż, status materialny i ostentacyjne wydatki. Tak więc pieniądze mają działać jak narzędzie do lepszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia, niekoniecznie do imponowania innym. Można to nazwać taką „normalnością plus”.

Źródło: rp.pl

Marta Jarosz

