Reklama

Badanie pokazało, jak Polacy przygotowują się na niespodziewane trudności. „Magiczny racjonalizm”

Prawie połowa Polaków nie czuje się przygotowana na nagłe sytuacje, a kobiety myślą o tym nieco inaczej niż mężczyźni. Co pokazuje nowy raport PKO Ubezpieczenia „Na wszelki wypadek”?

Publikacja: 12.01.2026 18:49

Ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie unikają rozmów na tematy związane z przygotowaniem na „wszelki wypa

Ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie unikają rozmów na tematy związane z przygotowaniem na „wszelki wypadek”.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wnioski przynosi nowy raport PKO Ubezpieczenia w kwestii przygotowania Polaków na nagłe sytuacje?
  • Na jakie różnice w sposobie myślenia kobiet i mężczyzn o nagłych sytuacjach zwraca uwagę raport?
  • Dlaczego pieniądze uważa się za najważniejsze narzędzie kontroli w obliczu nagłych sytuacji, według badania?

Raport, o którym mowa, został opracowany na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywnej pod względem wieku, płci i wielkości miejscowości zamieszkania.

Wynika z niego m.in., że ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie unikają rozmów na tematy związane z przygotowaniem na „wszelki wypadek”. W ciągu ostatnich trzech miesięcy respondenci najczęściej rozmawiali o stanie zdrowia – członków najbliższej rodziny (78 proc.) i swoim (77 proc.). Najrzadziej podejmowali temat formalnego zabezpieczenia – członków najbliższej rodziny (54 proc.) oraz swojego (49 proc.).

Co piaty Polak nie wie, jak może przygotować się na niespodziewane trudności w życiu

Prawie połowa dorosłych Polaków (45 proc.) nie czuje się jednak przygotowana na nagłe trudności w życiu. We wszystkich grupach wiekowych co najmniej 23 proc. badanych wprost przyznaje, że nie wie, co zrobić, żeby przygotować się „na wszelki wypadek” – łącznie odpowiedź „trudno powiedzieć”/„nie wiem” wskazało 24,2 proc. osób, co czyni ją drugą najczęściej wybieraną. 

Inne ważne wnioski z badania, jakie zostały wskazane w raporcie, to:

Reklama
Reklama

• Młodsi i starsi wyraźnie różnią się pod względem źródeł informacji, z których korzystają. W grupie młodych aż 58 proc.) wskazuje Internet (Google, ChatGPT, tematyczne strony), podczas gdy wśród osób starszych robi to tylko 29 proc..

• Podobnie jest z mediami społecznościowymi: korzysta z nich 34 proc. najmłodszych i jedynie 16 proc. osób starszych. Jednocześnie aż 18 proc. badanych w ogóle nie szuka informacji o tym, jak się zabezpieczyć – najczęściej są to osoby po 50. roku życia.

Czytaj więcej

Dane pokazują, że młodsi respondenci odczuwają więcej entuzjazmu i mniej lęku, gdy myślą o pieniądza
Styl życia
Pokolenie Z inaczej niż starsi układa swoje życie finansowe. „Nie startują z pozycji siły”

• Mężczyźni częściej deklarują, że czują się przygotowani na nagłe trudności życiowe (60,9 proc. wobec 49,7 proc. kobiet), choć nie wynika z tego, że faktycznie robią więcej, by się zabezpieczyć. Jest to raczej różnica w poczuciu sprawczości niż w realnych działaniach. Badanie nie pokazało istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie podejmowanych działań na „wszelki wypadek”. Jedyna wyraźniejsza różnica dotyczy badań profilaktycznych, które częściej deklarują kobiety (55 proc., wobec 43 proc. mężczyzn). Potwierdza to ich nieco większą skłonność do „pilnowania zdrowia”.

• Rozmowa o polisie na życie i finansowym zabezpieczeniu bliskich jest dla wielu osób realną barierą. Niemal 28 proc. badanych deklaruje duże trudności z podjęciem takiego tematu z bliskimi. Z kolei 23,5 proc. uważa, że na takie rozmowy „ma jeszcze czas”, prawie 20 proc. nie chce „zapeszać”, a około 15 proc. odczuwa przed nimi lęk. Mimo tych barier polisa na życie zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii potrzeb: jest drugim najczęściej deklarowanym działaniem, które badani chcieliby podjąć, by przygotować się „na wszelki wypadek” – zaraz po uporządkowaniu własnych finansów. 

„Pieniądze są talizmanem skuteczności”   

– Zarówno w kobiecych, jak i męskich odpowiedziach widać wspólny mianownik – mówi dr hab. Tomasz Sobierajski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. – Jest nim rozmowa. Badanie pokazuje, że rozmawiać o zdrowiu i kondycji można bez oporu, ale o tym, co wiąże się z planowaniem, już nie. To granica między publicznym a prywatnym językiem niepokoju. O tym, że źle śpimy czy się przemęczamy, mówimy z łatwością, ale o tym, co mogłoby się stać z naszym życiem i że ma ono nieuchronny koniec, wolimy milczeć. W efekcie zamiast jednej ważnej, wspólnej rozmowy powstaje szereg indywidualnych strategii radzenia sobie, przyjmujący postać drobnych, osobistych rytuałów. Ktoś odkłada pieniądze, ktoś regularnie bada ciśnienie, ktoś zawsze trzyma zapas gotówki w domu. Każdy z tych gestów jest małym aktem magicznego racjonalizmu – praktyką, która daje poczucie, że porządek jeszcze istnieje – wyjaśnia. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni rezygnują z regularnego odkładania pieniędzy.
Styl życia
Polki nie wiedzą, czy mają oszczędności. Badanie dało niepokojący wynik

Ekspert zwraca też uwagę, że tym, co łączy wszystkie grupy badanych osób, jest przekonanie, że pieniądze są najpewniejszym gwarantem spokoju. W odpowiedziach widać, że finansowy wymiar „na wszelki wypadek” jest najważniejszy.

– Pieniądze nie są tu jednak symbolem chciwości czy materializmu, ale najprostszej formy racjonalności – mówi Tomasz Sobierajski. – Dają poczucie wpływu, natychmiastowej sprawczości. W świecie, w którym – według przekonania badanych – jest dużo niepewności i wiele zależy od losu, pieniądze wydają się ostatnim namacalnym narzędziem kontroli. Dlatego tak często, gdy mówimy o zdrowiu, o relacjach, o życiu – wracamy do finansów. To nie jest wyrachowanie, ale nowoczesna forma pragmatyzmu, przefiltrowana przez magiczny racjonalizm. Pieniądze są talizmanem skuteczności  – podsumowuje. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Finanse
Spotkania w miejscu wypełnionym książkami zaczynają służyć pozyskiwaniu nowych znajomości, również t
Styl życia
Księgarnie zaczynają służyć nowym celom. Umacnia się ciekawy trend w budowaniu relacji
Królowa Maria i król Fryderyk na tradycyjnym przyjęciu noworocznym.
Styl życia
Duńskie królowe wysłały Trumpowi sygnał w sprawie Grenlandii
Badacze zwracają uwagę, że wybory dotyczące macierzyństwa mają długofalowy wpływ na życie kobiety.
Styl życia
Brak dzieci wydłuża życie kobiet? Zaskakujące wnioski naukowców
Moderatorzy treści w sieci nie mogą całkowicie zrezygnować z oglądania drastycznych materiałów, ale
Styl życia
Wysoka cena bezpiecznych mediów społecznościowych. Moderatorka treści o swojej pracy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wśród eksperymentów mających na celu sprawdzenie skuteczności metod stosowanych przez wspomniane uży
Styl życia
Dlaczego kobiety udają mężczyzn na LinkedIn? Ich eksperymenty dają do myślenia
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama