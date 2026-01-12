Aktualizacja: 13.01.2026 00:17 Publikacja: 12.01.2026 18:49
Ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie unikają rozmów na tematy związane z przygotowaniem na „wszelki wypadek”.
Raport, o którym mowa, został opracowany na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywnej pod względem wieku, płci i wielkości miejscowości zamieszkania.
Wynika z niego m.in., że ogólnie rzecz biorąc, Polacy nie unikają rozmów na tematy związane z przygotowaniem na „wszelki wypadek”. W ciągu ostatnich trzech miesięcy respondenci najczęściej rozmawiali o stanie zdrowia – członków najbliższej rodziny (78 proc.) i swoim (77 proc.). Najrzadziej podejmowali temat formalnego zabezpieczenia – członków najbliższej rodziny (54 proc.) oraz swojego (49 proc.).
Prawie połowa dorosłych Polaków (45 proc.) nie czuje się jednak przygotowana na nagłe trudności w życiu. We wszystkich grupach wiekowych co najmniej 23 proc. badanych wprost przyznaje, że nie wie, co zrobić, żeby przygotować się „na wszelki wypadek” – łącznie odpowiedź „trudno powiedzieć”/„nie wiem” wskazało 24,2 proc. osób, co czyni ją drugą najczęściej wybieraną.
Inne ważne wnioski z badania, jakie zostały wskazane w raporcie, to:
• Młodsi i starsi wyraźnie różnią się pod względem źródeł informacji, z których korzystają. W grupie młodych aż 58 proc.) wskazuje Internet (Google, ChatGPT, tematyczne strony), podczas gdy wśród osób starszych robi to tylko 29 proc..
• Podobnie jest z mediami społecznościowymi: korzysta z nich 34 proc. najmłodszych i jedynie 16 proc. osób starszych. Jednocześnie aż 18 proc. badanych w ogóle nie szuka informacji o tym, jak się zabezpieczyć – najczęściej są to osoby po 50. roku życia.
• Mężczyźni częściej deklarują, że czują się przygotowani na nagłe trudności życiowe (60,9 proc. wobec 49,7 proc. kobiet), choć nie wynika z tego, że faktycznie robią więcej, by się zabezpieczyć. Jest to raczej różnica w poczuciu sprawczości niż w realnych działaniach. Badanie nie pokazało istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie podejmowanych działań na „wszelki wypadek”. Jedyna wyraźniejsza różnica dotyczy badań profilaktycznych, które częściej deklarują kobiety (55 proc., wobec 43 proc. mężczyzn). Potwierdza to ich nieco większą skłonność do „pilnowania zdrowia”.
• Rozmowa o polisie na życie i finansowym zabezpieczeniu bliskich jest dla wielu osób realną barierą. Niemal 28 proc. badanych deklaruje duże trudności z podjęciem takiego tematu z bliskimi. Z kolei 23,5 proc. uważa, że na takie rozmowy „ma jeszcze czas”, prawie 20 proc. nie chce „zapeszać”, a około 15 proc. odczuwa przed nimi lęk. Mimo tych barier polisa na życie zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii potrzeb: jest drugim najczęściej deklarowanym działaniem, które badani chcieliby podjąć, by przygotować się „na wszelki wypadek” – zaraz po uporządkowaniu własnych finansów.
– Zarówno w kobiecych, jak i męskich odpowiedziach widać wspólny mianownik – mówi dr hab. Tomasz Sobierajski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. – Jest nim rozmowa. Badanie pokazuje, że rozmawiać o zdrowiu i kondycji można bez oporu, ale o tym, co wiąże się z planowaniem, już nie. To granica między publicznym a prywatnym językiem niepokoju. O tym, że źle śpimy czy się przemęczamy, mówimy z łatwością, ale o tym, co mogłoby się stać z naszym życiem i że ma ono nieuchronny koniec, wolimy milczeć. W efekcie zamiast jednej ważnej, wspólnej rozmowy powstaje szereg indywidualnych strategii radzenia sobie, przyjmujący postać drobnych, osobistych rytuałów. Ktoś odkłada pieniądze, ktoś regularnie bada ciśnienie, ktoś zawsze trzyma zapas gotówki w domu. Każdy z tych gestów jest małym aktem magicznego racjonalizmu – praktyką, która daje poczucie, że porządek jeszcze istnieje – wyjaśnia.
Ekspert zwraca też uwagę, że tym, co łączy wszystkie grupy badanych osób, jest przekonanie, że pieniądze są najpewniejszym gwarantem spokoju. W odpowiedziach widać, że finansowy wymiar „na wszelki wypadek” jest najważniejszy.
– Pieniądze nie są tu jednak symbolem chciwości czy materializmu, ale najprostszej formy racjonalności – mówi Tomasz Sobierajski. – Dają poczucie wpływu, natychmiastowej sprawczości. W świecie, w którym – według przekonania badanych – jest dużo niepewności i wiele zależy od losu, pieniądze wydają się ostatnim namacalnym narzędziem kontroli. Dlatego tak często, gdy mówimy o zdrowiu, o relacjach, o życiu – wracamy do finansów. To nie jest wyrachowanie, ale nowoczesna forma pragmatyzmu, przefiltrowana przez magiczny racjonalizm. Pieniądze są talizmanem skuteczności – podsumowuje.
