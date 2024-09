Oto miejsca w Polsce, w których kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn. Koniec z luką płacową?

W wrześniu Główny Urząd Statystyczny, odpowiadając na wzrastające zapotrzebowanie na informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, opublikował raport „Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej”. Zawiera on dane dotyczące wynagrodzeń w gospodarce narodowej za pierwsze trzy miesiące 2024 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w Kalendarium GUS, nowe dane będą publikowane co miesiąc i będą obejmować okres sprzed sześciu miesięcy. Do tej pory szczegółowe dane o strukturze wynagrodzeń publikowane były przez GUS co 2 lata.

W zestawieniu, o którym mowa, prezentowane są dane z uwzględnieniem takich czynników jak płeć, wiek zatrudnionych, miejsce zamieszkania, wielkość przedsiębiorstwa, branża oraz lokalizacja siedziby firmy. Dodatkowo, w ramach nowości w publikacjach GUS, oprócz wartości przeciętnej, uwzględniana jest również mediana wynagrodzeń. To podejście dostarcza bardziej szczegółowego i realistycznego obrazu rozkładu wynagrodzeń w różnych branżach, regionach i grupach wiekowych.

Wynagrodzenia w Polsce – badanie GUS

W marcu bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 8 604,72 złotych, podczas gdy mediana wynagrodzeń, czyli kwota, poniżej i powyżej której zarabiała połowa pracowników, osiągnęła 6 549,22 złotych. Oznacza to, że mediana wynagrodzeń była o 23,6 proc. niższa od średniej wartości wynagrodzenia. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 10 proc. najmniej zarabiających Polaków otrzymywało pensję, która nie przekroczyła 4 242,00 zł, podczas gdy 10 proc. najlepiej zarabiających otrzymywało wynagrodzenie na poziomie 14 016,00 zł lub więcej.

Dane GUS ukazują znaczące różnice w poziomie wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudniających przedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenie w firmach mających maksymalnie 9 pracowników wynosiło zaledwie 4 242 złotych brutto, co odpowiada płacy minimalnej. W przedsiębiorstwach średniej wielkości, zatrudniających więcej pracowników, wynagrodzenie wzrosło do 7 008 złotych. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano wśród pracodawców zatrudniających co najmniej 1000 pracowników. Tam przeciętna pensja przekraczała 7 941 złotych.

Wiadomo, gdzie w Polsce kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn

Z analiz GUS wynika, iż mediana wynagrodzeń wykazuje różnice ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 6770,08 zł i była o 412,64 zł wyższa niż dla kobiet. Analizując przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, można zauważyć, że chociaż w większości województw mężczyźni przeciętnie zarabiają więcej niż kobiety, istnieją pewne wyjątki. Różnice na korzyść kobiet można dostrzec przede wszystkim w województwie łódzkim oraz lubelskim. Wyraźnie więcej kobiety zarabiają również w województwie świętokrzyskim. Tam przeciętne wynagrodzenie kobiet wynosi 8 018,78 zł, podczas gdy mężczyźni zarabiają 7 402,14 zł. Podobnie w województwie podlaskim kobiety osiągają przeciętne wynagrodzenie w wysokości 8 046,53 zł, czyli o 500 zł więcej niż zarobki mężczyzn w tym regionie. W poszczególnych sektorach gospodarki przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet różni się w zależności od regionu. W sektorze rolniczym wynagrodzenie kobiet jest wyższe jedynie w województwie pomorskim. Z kolei w sektorze przemysłowym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet notowane jest w województwie mazowieckim. Natomiast w sektorze usług kobiety osiągają wyższe przeciętne wynagrodzenie zarówno w województwie mazowieckim, jak i świętokrzyskim.