Znajdują się w najpopularniejszych turystycznych krajach na całym świecie, wiele z nich to cenne zabytki figurujące na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oprócz wartości historycznej i kulturowej, malowniczej scenerii, w której są położone, te miejsca łączy jeszcze jedno: kobiety nie mają do nich wstępu.

Miejsca w Europie, do których kobiety nie mają wstępu

Jednym z bardziej znanych miejsc w Europie, w których obowiązuje zakaz wstępu dla kobiet, jest góra Athos w północnej Grecji. Od 1046 r. na „Świętą Górę”, na której działa kilkadziesiąt męskich klasztorów prawosławnych, nie mogą wejść kobiety i samice zwierząt (z wyjątkiem kotów).

Zgodnie z tradycją Athos należy wyłącznie do Matki Boskiej. To właśnie z tego powodu żadna inna kobieta nie może kalać góry swoją obecnością.

Całkowicie inny charakter ma ulica Herbertstrasse, która znajduje się w „dzielnicy czerwonych latarni” w Hamburgu. Z wyjątkiem pracownic seksualnych na ulicę nie wejdzie żadna kobieta z zewnątrz, a także chłopcy poniżej 18. roku życia.