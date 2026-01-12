Reklama

Kobietom wstęp wzbroniony. Do tych miejsc na świecie turystki nie wejdą

Wyjazdy często planuje się już na początku roku. Myśląco nich, warto pamiętać, że do wielu malowniczych miejsc na całym globie mogą wejść jedynie mężczyźni. Do dziś obowiązują w nich restrykcyjne ograniczenia dotyczące wstępu dla kobiet.

Publikacja: 12.01.2026 14:03

Jednym z regionów spoza Europy, w których obowiązuje wiele obostrzeń wobec kobiet turystek, jest Bliski Wschód.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Znajdują się w najpopularniejszych turystycznych krajach na całym świecie, wiele z nich to cenne zabytki figurujące na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oprócz wartości historycznej i kulturowej, malowniczej scenerii, w której są położone, te miejsca łączy jeszcze jedno: kobiety nie mają do nich wstępu.

Miejsca w Europie, do których kobiety nie mają wstępu

Jednym z bardziej znanych miejsc w Europie, w których obowiązuje zakaz wstępu dla kobiet, jest góra Athos w północnej Grecji. Od 1046 r. na „Świętą Górę”, na której działa kilkadziesiąt męskich klasztorów prawosławnych, nie mogą wejść kobiety i samice zwierząt (z wyjątkiem kotów).

Zgodnie z tradycją Athos należy wyłącznie do Matki Boskiej. To właśnie z tego powodu żadna inna kobieta nie może kalać góry swoją obecnością.

Całkowicie inny charakter ma ulica Herbertstrasse, która znajduje się w „dzielnicy czerwonych latarni” w Hamburgu. Z wyjątkiem pracownic seksualnych na ulicę nie wejdzie żadna kobieta z zewnątrz, a także chłopcy poniżej 18. roku życia.

Ulicy, która niegdyś była ogólnodostępna, strzegą wysokie stalowe barierki, co stanowi pokłosie czasów nazistowskich. W 1933 r. na Herbertstrasse skupiono pracownice seksualne z Hamburga i innych niemieckich miast, ponad trzy tysiące z nich wywieziono do obozów koncentracyjnych.

W latach 70. ogrodzenie ulicy dodatkowo wzmocniono, co dało początek hamburskiej „dzielnicy czerwonych latarni”. Na zewnątrz ogrodzenia znajdują się tablice upamiętniające pracujące tu niegdyś kobiety, które zginęły w obozach.

Afganistan, Indie, Japonia. Pełno w nich miejsc niedostępnych dla kobiet

Jednym z regionów spoza Europy, w których obowiązuje wiele obostrzeń wobec kobiet, jest Bliski Wschód. Park narodowy Band-e-Amir to przykład wielohektarowego obszaru, na który nie może wejść żadna osoba płci żeńskiej. Rządzący w tym kraju Talibowie uzasadniają obowiązujący od 2023 r. zakaz ryzykiem naruszenia skromności kobiet.

Kobiety nie mają wstępu do wielu świętych miejsc w Azji głównie ze względu na przekonanie o ich nieczystości jako osób menstruujących. W Indiach takimi zakazanymi kompleksami są między innymi świątynie Sree Padmanabhaswamy i Sabarimala w Kerali, Patbausi Satra w Assamie, świątynia Jain w Ranakpurze oraz meczety Haji Ali Dargah w Mumbaju i Jama Masjid w Delhi, największy meczet w Indiach.

Wędrując dalej na wschód, do Japonii: jednym z najbardziej znanych miejsc zakazanych dla kobiet jest wysepka Okinoshima, znajdująca się w połowie drogi między wyspą Kiusiu a Półwyspem Koreańskim. Przez wiele wieków żeglarze odprawiali na niej rytuały, modląc się do bóstw o bezpieczny rejs. Do dziś wyznawcy shintoizmu wierzą, że Okinoshima jest siedzibą trzech zazdrosnych morskich bogiń, które może rozgniewać obecność kobiet.

Okinoshimę, którą opiekuje się rotacyjnie niewielka grupa mnichów, wpisano na listę UNESCO ze względu na trwałość tradycji, a także kilkadziesiąt tysięcy cennych darów wotywnych, które zostawiali żeglarze. Wśród nich są złote monety, biżuteria i inne przedmioty, które mają status dziedzictwa narodowego Japonii. Złamanie któregokolwiek z wielu zakazów na Okinoshimie uznaje się za przestępstwo.

Kobiety nie mają wstępu do wielu innych świętych miejsc w Japonii. Jednym z nich jest góra Omine w prowincji Nara na wyspie Honsiu. Na górze znajduje się wiele ważnych świątyń shintoistycznych i buddyjskich. Aby nie rozpraszać mnichów i pielgrzymów, a także ze względu na tabu menstruacji kobiety mają zakaz wstępu na górę od ponad tysiąca lat.

