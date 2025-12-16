Kładka imienia Jane Birkin. Paryż oddaje hołd ikonie kultury

Passerelle Jane Birkin – takie miano nosi jedna z przepraw nad kanałem Saint-Martin, przy Quai de Valmy. Upamiętnia artystkę – piosenkarkę, aktorkę i reżyserkę, która zmarła w lipcu 2023 r., pozostawiając po sobie nie tylko dorobek artystyczny, ale i legendę kobiety wolnej, niezależnej i pełnej pasji. „Nazwa Kładka Jane Birkin jest poetycka, tak bardzo by jej się spodobała” – mówiła wzruszona Charlotte Gainsbourg, córka Jane Birkin i Serge’a Gainsbourga.

Jane Birkin dołączyła do grona innych patronek kładek nad tym akwenem, jednym z ulubionych miejsc paryskich flanerów i wielbicieli pikników na jego brzegach. Wcześniej pojawiły się tam tablice upamiętniające Arlettę – gwiazdę francuskiego kina lat 30. i 40. XX w., Michèle Morgan, którą zachwycali się kinomani od lat 30. do lat 60. XX w., czy Marię Schneider, znaną przede wszystkim z roli Jeanne w filmie „Ostatnie tango w Paryżu” z Marlonem Brando. „To mała konstelacja wolnych kobiet, wyjątkowych artystek” – skomentowała Alexandra Cordebard, burmistrz 10. dzielnicy, która wymyśliła tę inicjatywę. Jane Birkin „będzie tu wyraźnie rezonować wśród wszystkich tych osobistości” – powiedziała podczas ceremonii.

Artystka, o której Paryż nie zapomni

„Mój syn zapytał dziś rano, czy moja mama wciąż nie żyje. Odpowiedziałam: tak, ale dziś staje się mostem. I to wspaniałe, że można tak powiedzieć” – żartowała Lou Doillon, córka Jane Birkin i Jacquesa Doillona, cytowana przez magazyn „Madame Figaro”. Obie siostry widzą w tym miejscu metaforę życia swojej matki między dwoma krajami – Anglią, skąd pochodziła, a Francją – jej ojczyzną z wyboru.

Uśmiechnięte, ramię w ramię wspięły się po schodach mostu z uśmiechem na ustach, przechodząc przez Canal Saint-Martin kładką noszącą imię ich matki, pozowały do zdjęć z pamiątkowymi tablicami w rękach. Na uroczystości obecna była również młodsza siostra Jane Birkin, Linda Birkin. Roman de Kermadec, syn Kate Barry, najstarszej córki Jane Birkin zmarłej w grudniu 2013 r., prawdopodobnie śmiercią samobójczą, i Pascala de Kermadec, wraz z żoną Hortense Gelinet i synem Johnem również złożył hołd swojej babci.