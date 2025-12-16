Kładka imienia Jane Birkin. Paryż oddaje hołd ikonie kultury

Aktualizacja: 16.12.2025 18:28 Publikacja: 16.12.2025 15:33
Charlotte Gainsbourg i Lou Doillon
Foto: EastNews/Abaca
Passerelle Jane Birkin – takie miano nosi jedna z przepraw nad kanałem Saint-Martin, przy Quai de Valmy. Upamiętnia artystkę – piosenkarkę, aktorkę i reżyserkę, która zmarła w lipcu 2023 r., pozostawiając po sobie nie tylko dorobek artystyczny, ale i legendę kobiety wolnej, niezależnej i pełnej pasji. „Nazwa Kładka Jane Birkin jest poetycka, tak bardzo by jej się spodobała” – mówiła wzruszona Charlotte Gainsbourg, córka Jane Birkin i Serge’a Gainsbourga.
Jane Birkin dołączyła do grona innych patronek kładek nad tym akwenem, jednym z ulubionych miejsc paryskich flanerów i wielbicieli pikników na jego brzegach. Wcześniej pojawiły się tam tablice upamiętniające Arlettę – gwiazdę francuskiego kina lat 30. i 40. XX w., Michèle Morgan, którą zachwycali się kinomani od lat 30. do lat 60. XX w., czy Marię Schneider, znaną przede wszystkim z roli Jeanne w filmie „Ostatnie tango w Paryżu” z Marlonem Brando. „To mała konstelacja wolnych kobiet, wyjątkowych artystek” – skomentowała Alexandra Cordebard, burmistrz 10. dzielnicy, która wymyśliła tę inicjatywę. Jane Birkin „będzie tu wyraźnie rezonować wśród wszystkich tych osobistości” – powiedziała podczas ceremonii.
„Mój syn zapytał dziś rano, czy moja mama wciąż nie żyje. Odpowiedziałam: tak, ale dziś staje się mostem. I to wspaniałe, że można tak powiedzieć” – żartowała Lou Doillon, córka Jane Birkin i Jacquesa Doillona, cytowana przez magazyn „Madame Figaro”. Obie siostry widzą w tym miejscu metaforę życia swojej matki między dwoma krajami – Anglią, skąd pochodziła, a Francją – jej ojczyzną z wyboru.
Uśmiechnięte, ramię w ramię wspięły się po schodach mostu z uśmiechem na ustach, przechodząc przez Canal Saint-Martin kładką noszącą imię ich matki, pozowały do zdjęć z pamiątkowymi tablicami w rękach. Na uroczystości obecna była również młodsza siostra Jane Birkin, Linda Birkin. Roman de Kermadec, syn Kate Barry, najstarszej córki Jane Birkin zmarłej w grudniu 2013 r., prawdopodobnie śmiercią samobójczą, i Pascala de Kermadec, wraz z żoną Hortense Gelinet i synem Johnem również złożył hołd swojej babci.
To miejsce ma być żywym pomnikiem – nie cichym jak cmentarz, lecz pełnym życia, zgodnym z osobowością artystki. Jak podkreśliła Lou Doillon: „Spokój, cisza i powaga cmentarza zupełnie do niej nie pasowały”.
Jane Birkin była ikoną francuskiej kultury, znaną z ról u Antonioniego, Godarda czy Ivory’ego, a także z muzyki i współpracy z Serge’em Gainsbourgiem. Urodziła się 14 grudnia 1946 r. w Londynie, w dzielnicy Marylebone. Była córką Davida Birkina, oficera Royal Navy, oraz Judy Campbell, znanej aktorki teatralnej. Dorastała w artystycznym środowisku, co ukształtowało jej pasję do sztuki.
Artystka pozostaje symbolem wolności, elegancji i artystycznej odwagi – ikoną, która na zawsze zmieniła oblicze francuskiej kultury. Rozpoczęła karierę w latach 60. w Anglii, grając w filmach takich jak „Sposób na kobiety” (The Knack...and How to Get It, 1965) i kultowym „Powiększeniu” (Blow-Up, 1966) Michelangelo Antonioniego. W 1968 r. przeniosła się do Francji, gdzie na planie filmu „Slogan” poznała Serge’a Gainsbourga. Ich związek stał się legendą, a duet w piosence „Je t’aime… moi non plus” (1969) wywołał międzynarodowy skandal, ale też zapewnił jej sławę.
Jako piosenkarka nagrała wiele albumów, m.in. „Baby Alone in Babylone” (1983) i „Arabesque” (2002). Równolegle rozwijała karierę aktorską, występując w filmach Jacques’a Rivette’a, Agnès Vardy czy Jamesa Ivory’ego. Dwukrotnie próbowała sił jako reżyserka – „Oh! Pardon tu dormais…” (1992) i „Boxes” (2007). Jej styl i osobowość zainspirowały dom mody Hermès do stworzenia słynnej torebki Birkin Bag, do tej pory uznawanej za kultową, której każdy egzemplarz osiąga niebotyczną cenę. Oryginalna torebka należąca do Birkin została sprzedana japońskiemu kolekcjonerowi Shinsuke Sakimoto za oszałamiającą kwotę 10 milionów dol. na aukcji Sotheby's w Paryżu.
Jane Birkin miała trzy córki: Kate Barry (z kompozytorem Johnem Barrym), Charlotte Gainsbourg (z muzykiem Serge’em Gainsbourgiem) i Lou Doillon (z reżyserem Jacques’em Doillonem). Zmarła 16 lipca 2023 r. w Paryżu, w wieku 76 lat. Została pochowana na cmentarzu Montparnasse, w grobie przygotowanym dla jej najstarszego dziecka dekadę wcześniej.
Innym miejscem w Paryżu, które wspaniale oddaje jej ducha, jest Maison Gainsbourg, które otwarto we wrześniu 2023 r., realizując marzenie Charlotte Gainsbourg o stworzeniu miejsca pamięci dla jej ojca. To przestrzeń, która łączy funkcje muzeum, miejsca spotkań i kultowego adresu dla miłośników francuskiej muzyki i sztuki.
W domu przy 5 bis, rue de Verneuil w VII dzielnicy Paryża zachowano wnętrza z czasów, gdy Gainsbourg mieszkał tam z Jane Birkin w latach 70. XX w.. Znajdują się w nim przedmioty codziennego użytku, zdjęcia i elementy dekoracji związane z ich wspólnym życiem. W części muzealnej przy 14, rue de Verneuil prezentowane są pamiątki z ich artystycznej współpracy – m.in. rękopisy, okładki albumów, fotografie i nagrania, które dokumentują ich duet i wpływ Jane na twórczość Gainsbourga. Audioprzewodnik nagrany przez Charlotte Gainsbourg zawiera osobiste wspomnienia o matce, co dodatkowo podkreśla jej obecność w narracji Maison Gainsbourg.
